Budovu školy řemesel zachrání, v Jablonci chtějí udržet bižuterní tradici

Staticky narušenou budovu školy nyní podpírají mohutné ocelové pilíře, které mimo jiné brání průjezdu Podhorskou ulicí směrem na Tanvald. Před rokem se tam při opravách zřítila část zdi v prvním a druhém patře. Následně se zřítil strop, který probořil klenby ve sklepení.

Přes zimu pak situaci zhoršil těžký mokrý sníh, který zatížil střechu. Teď měla stavbu převzít firma BAK, která má přestavbu školy dokončit. A objevily se další problémy.

„Statik nám nařídil odstranit omítky, aby se ujistil, že je nosné zdivo v pořádku. Ale místo toho jsme odhalili další defektní místa. Pod omítkami jsou různé dutiny a nezpevněné části. Nosné zdivo tak představuje velký problém. Není možné vylít strop mezi druhým a třetím patrem betonem, protože by se mohl zřítit. Jsou tam také poškozené inženýrské sítě,“ uvedl manažer projektu Ondřej Šourek.

Termín otevření se posune o rok

Liberecký kraj, který rekonstrukci školy financuje, tak stál před složitým rozhodnutím. Buď obětuje 32 milionů korun, které spolklo šest opěrných pilířů na zabezpečení budovy, a školu srovná se zemí, nebo se ji pokusí i přes značné výdaje zachránit.

„Nebudu zastírat, že na to nebyly různé názory. Jenže se ukázalo, že i pouhá demolice by stála skoro čtyřicet milionů korun. A nechat budovu stát, ale neopravovat ji, také není řešení. Nikdo z nás nechce v centru Jablonce zanechat obří brownfield,“ sdělil náměstek hejtmana pro školství Petr Tulpa.

Proti demolici mluví i samotné umístění školní budovy v Podhorské ulici.

„Ten dům je pod úrovní silnice, takže bychom tam museli po zbourání postavit opěrnou zeď a staticky zajistit ostatní domy. Budova školy se totiž postavila tenkrát jako první a další domy se o ni de facto opírají,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Jan Sviták.



Místo demolice chce tak kraj pokračovat v dokončení modernizace školy. I když je jasné, že v září příštího roku do ní ještě žádní noví studenti nenastoupí. Termín otevření se tak posouvá až na září 2021.

„Pro nás je důležité, že škola zůstane zachována. Na plánu modernizace jsme pracovali pět let. Kvůli uzavření školy teď musí část žáků jezdit do náhradních dílen a prostor v Železném Brodě, což je dost komplikované. Jsme tam limitováni počtem míst. Už jsme museli některé zájemce o studium odmítnout nebo je přemluvit ke studiu jiného oboru. Dost nás to svazuje, protože některé obory vyučujeme jako jediná škola v republice. Máme tu žáky až z Brna nebo Českých Budějovic,“ řekl ředitel Střední školy řemesel a služeb Martin Kubáč.

Bižuterie a zlatnictví jsou na vzestupu

Jde především o sklářské, bižuterní, šperkařské a zlatnické řemeslné obory.

„Bižuterie a zlatnictví jsou zrovna dnes opět na vzestupu. Takže i to je důvod, proč chceme školu zachovat. Kdybychom měli postavit novou někde jinde, trvalo by to dlouho a škola by mohla mezitím o žáky přijít. Navíc projekt přestavby počítá se špičkově vybavenými dílnami, které školu dostanou na evropskou špičku a zvýší její prestiž mezi zaměstnavateli,“ dodal Tulpa.

Jediné, co teď musí kraj vyřešit, jsou peníze. Havarijní stav budovy vše prodraží o 60 milionů korun.

„Budeme muset přehodnotit některé naše investiční akce. Například bychom mohli na záchranu školy použít peníze určené na úpravu prostranství před krajským úřadem. V resortu školství už moc úspor jinde dělat nejde. Uvidíme, jaké další plánované akce bychom mohli odložit. Zatím ty peníze nemáme,“ zmínil náměstek Sviták.

Podle něj je ale důležité, že i když se projekt musí předělat a nestihne se původní termín otevření, o evropskou dotaci ve výši 70 milionů korun by kraj neměl přijít.

Budova, ve které střední škola řemesel a služeb sídlí, je z roku 1882. Původně sloužila jako reprezentativní exportní dům pro Jabloneckou bižuterii. Celý objekt ale poškodila necitlivá přestavba v šedesátých a osmdesátých letech minulého století.