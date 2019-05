Na jabloneckou přehradu dohlédne architekt, stánky budou jednotné

Nedávno se na jednom z břehů jablonecké přehrady zjevil křiklavý stánek oděný do barev zebry. Vyrostl tu načerno a stavební úřad chce, aby zmizel. I kdyby však měl stavební povolení, radnice by ho v budoucnu zřejmě nepovolila.

Její vedení totiž chce, aby stánky s občerstvením, hřiště nebo lavičky v sousedství zřejmě nejnavštěvovanější vodní nádrže v regionu byly citlivě zasazeny do krajiny a nevkusem nepobuřovaly okolí.

Na to, jak by přehrada, kterou přes léto navštíví tisíce lidí, měla vypadat, se má zaměřit nový městský architekt. V praxi to znamená, že například stánky by měly mít jednotný vzhled.

„V tuto chvíli dokončujeme návrh, jak by měly být rozmístěny stánky kolem přehrady, hřiště nebo třeba místa na grilování. Na vzhled stánků a dalšího zázemí pak vypíšeme architektonické soutěže,“ popsal městský architekt Jablonce David Pavlišta.

Magistrát si chce ohlídat i drobnosti. „Kromě stánků, jejich podoby a umístění je důležitá také práce s detailem a odpovědné udržování již postaveného. Jde třeba o detaily obrub, mobiliáře, veřejného osvětlení, zábradlí, informačních cedulí a tak dále. Je to hodně důležité a je to hodně vidět. Paradoxně se tímto ale málokdy někdo odpovědně zabývá,“ doplnil Pavlišta.

Jak bude okolí přehrady nakonec vyšperkováno a kolik to bude stát, je zatím otázka hypotetická. Vedení radnice ale touží slyšet konkrétní nápady od obyvatel Jablonce.

Stánky budou mít jednotný vzhled.

„Otevíráme veřejnou diskuzi o tom, co nám na přehradě chybí nebo co by se mělo zlepšit. O dvou víkendových odpoledních a jednou v týdnu postavíme u přehrady stánek, kde budeme sbírat od kolemjdoucích náměty. Hlavním zdrojem podnětů od veřejnosti pak bude setkání v jídelně Základní školy v Mozartově ulici ve Mšeně, a to příští středu (22. května, pozn. red.) od 18 hodin,“ oznámil radní Petr Klápště. Jedno ze setkání přímo u přehrady je v plánu na 18. května, další pak o čtyři dny později.

Nové hřiště s posezením

Oficiální koupací sezona na přehradě začíná 1. června. Již tento pátek by se ale na hladině mělo opět ukázat velké molo a otevřeny jsou již i veřejné toalety. A na přehradě v místě zvaném U Prutu nedávno vyrostlo nové dětské hřiště. Paradoxně to ale není zásluha města. Hřiště nechala zbudovat firma ZF Jablonec.

„Chtěli jsme přispět na užitečnou věc a podílet se na zdravém rozvoji města, ve kterém žije převážná část našich zaměstnanců. Děti se mohou těšit na lanovou pyramidu a další zajímavé atrakce. Maminky zase na příjemné posezení přímo u hřiště s výhledem na přehradu“, uvedla za společnost Šárka Šolcová.

Od 1. května na jablonecké přehradě také platí zákaz koupání psů, a to v první a největší ze tří nádrží. Od prvního červnového dne pak nad děním ve vodě a na březích bude bdít vodní záchranná služba.

V Liberci chystají chodník

Jednu novinku chystají také u přehrady v sousedním Liberci. Tady by měl vyrůst nový chodník. Díky tomu bude možné bezpečně obejít celou přehradu. Teď je pro pěší cesta jen po Promenádní stezce, radnice ale plánuje vybudovat chodník i po celé délce Zvolenské ulice na protilehlém břehu přehrady.

„Kolem přehrady tak vznikne bezpečný okruh. Chceme tím zvýšit atraktivitu přehrady a víc ji propojit s lokalitou Králova Háje. Chodník ve Zvolenské bude dostatečně široký, aby tam projeli rodiče s kočárkem a ještě vedle nich bylo místo. Nad restaurací Bílý mlýn se opraví i schody vedoucí na Králův Háj a celé se to tam upraví tak, aby výškový rozdíl k přehradě šel překonat jako bezbariérový,“ popsal nedávno radní Petr Židek.