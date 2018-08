Jablonecká přehrada má skoro 27 stupňů, to je nejvíc v historii měření

Voda v Jablonci je dokonce teplejší než na Krétě, Kypru nebo Korfu. „Teplota překročila rekord 26,2 stupně z roku 2015,“ přiblížil hrázný Jiří Chmelař.

On sám ještě nezažil podobný průběh léta, jako je ten letošní. „V průměru má voda v létě 24 stupňů,“ poznamenal.

Teplota vody se na jablonecké přehradě měří zhruba od konce války. K nahlédnutí pak Chmelařovi slouží knihy se záznamy z 50. let minulého století.

Hrázný je však přesvědčen, že teplota bude ještě stoupat. A to i přesto, že dnes nad Jabloncem mírně sprchlo. „Spadly asi dva milimetry srážek, ale na teplotu to nemá absolutně žádný vliv,“ podotkl Chmelař.

Výška hladiny vody je v těchto dnech dva metry a deset centimetrů pod maximem. I to se ale v následujících dnech může změnit.

„Denně klesá o dva tři centimetry. Jestli to takhle půjde dál, tak za měsíc budeme níž o dalších šedesát, sedmdesát centimetrů. Přítoky nejsou a tenhle déšť na to nemá vliv, to se vypaří, ještě než to dopadne na zem. To by muselo pršet dva tři dny,“ vysvětluje Chmelař. Co si však pochvaluje, to je průhlednost vody, která činí 280 centimetrů.

Vyšší teplota vody podle něj neohrožuje lidi ani živočichy. Jediné, čeho se obává, je je její čistota v následujících dnech. „V pondělí má přijít hygiena, pak budeme moudřejší,“ zakončuje Chmelař.

Pro srovnání, teplota vody v liberecké přehradě je k dnešku rovných 26 stupňů Celsia, na Černé Nise 23,6 stupně, kdežto na Nechranické přehradě na západě Čech 28,8 stupně.