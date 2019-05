Při bourání zámečku mohla suť zranit lidi, primátor se obrátí na policii

Úředníci magistrátu navíc oznámili, že město se proti povolení k demolici odvolalo v termínu. Spolumajitel zámečku Radek Malina tak začal bourat nezákonně. Ten s tím nesouhlasí a chce se bránit u soudu.

Bourat dům v historizujícím slohu z roku 1908 ale dál nesmí. Práce zastavila policie a čeká se na rozhodnutí krajského úřadu.

Primátor tvrdí, že se na radnici obracejí lidé, že jim trosky takzvaného Neissburgu padaly prakticky za zády.

„Domníváme se proto, že mohlo dojít k jejich bezprostřednímu ohrožení. I když ještě čekáme na výstup od policie, nechal jsem si již zpracovat analýzu od našeho právníka pana Kučery a předpokládám, že podám trestní oznámení,“ řekl primátor Milan Kroupa.

Společnosti Malina-Safety, které pozemek se zámečkem patří, hrozí také až půlmilionová pokuta za neoprávněné odstranění stavby.

„To je maximální výše pokuty. I kdyby do toho byly zahrnuty další věci jako je třeba nesprávné zabezpečení při demolici nebo neoznámení bouracích prací majitelům sousedních nemovitostí,“ vysvětlila Jana Vrabcová, vedoucí Oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu.

Dodala rovněž, že město se proti vydanému demoličnímu výměru ohradilo v termínu a tudíž povolení k odstranění stavby nenabylo právní moci. „Přišlo to desátého dubna do datové schránky,“ doplnila úřednice.

S tím nesouhlasí spolumajitel zámečku Radek Malina a zřejmě chystá právní kroky. „Jsme přesvědčeni o tom, že povolení k odstranění stavby nabylo právní moci. Město se podle našeho názoru odvolalo pozdě. A vzhledem k tomu, že ze strany města byla snaha účelově znovu otevřít kauzu na ministerstvu kultury, tak jsme podnikli krok, který nás sice netěší, ale podle našeho názoru byl zcela legální. Jsme připraveni se i soudit,“ řekl Malina pro ČTK.

Primátor Milan Kroupa naznačuje, že zámečku od úplné zkázy město pravděpodobně nepomůže.

„Můžeme si představovat, co chceme, ale není to náš majetek. Já mám v sobě ale pořád tu emoci, že bych chtěl, aby se to vrátilo do původní podoby. Je to však asi utopická představa. Záleží, jak se k tomu postaví pan Malina. My jsme se mu ale v minulosti jako město pokusili vyjít maximálně vstříc. Poskytli jsme mu pozemky pro rozšíření jeho firmy, změnili územní plán, aby zde mohl podnikat, investovali do studií, jak zámeček zakomponovat do jeho sídla. On však nikdy nic nedodržel, a tak se obávám, zda se s ním podaří vůbec ještě nějak domluvit. A samozřejmě ještě v tuto chvíli čekáme, jak zareaguje ministerstvo kultury,“ popsal Kroupa.

Narážel na to, že se nedávno setkal s ministrem kultury Antonínem Staňkem a chce po instituci, aby znova přezkoumala, zda je, nebo není sídlo Schlaraffie kulturní památkou. Ministerstvo však již v minulosti rozhodlo, že zámeček znaky kulturního dědictví nevykazuje.