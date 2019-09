Pokud žák neví, jablonecké učitelky pomohou po telefonu

Nemůžu hnout s krácením zlomků. Jak se správně píše hotel U Modré hvězdy? Na podobné otázky školáků, kteří si nevědí rady s domácím úkolem nebo si nejsou jistí správným postupem, míří ojedinělý projekt města Jablonce a Střediska volného času Vikýř.

V minulém týdnu rozjely v Jablonci Doučovací pohotovost. Ve všední dny jsou od 17 do 20 hodin na telefonu 770 135 469 připraveny učitelky jablonecké ZŠ Liberecká poradit dítěti nebo rodiči s jakýmkoliv úkolem. Pedagožky ale mohou dětem také vysvětlit novou školní látku. Nic podobného ještě v rámci kraje neexistuje.

„Jsou to paní učitelky prvního stupně, které mají širší rozhled, než kdyby měly jen dvě aprobace, a dětem určitě s úkolem pomohou. Pokud by si ale s něčím nevěděly rady, mohou se i spojit se svým kolegou. Dětem by pak zavolaly zpátky,“ řekla Martina Šípková, ředitelka městské příspěvkové organizace Vikýř.

Volat mohou i rodiče

Předpokládá, že větší nápor přijde až od října, kdy už bude školní „kolotoč“ pořádně rotovat. Učitelé mohou pomoci s látkou všech ročníků základní školy. „Počítáme s tím, že na prvním stupni budou hodně volat zodpovědní rodiče, kteří úkoly s dětmi dělají a nemohou s nimi hnout. Týká se to hodně třeba Hejného metodiky na matematiku. To jsou zjednodušeně řečeno příklady typu slepička plus zajíček rovná se kravička. Pokud rodič metodiku nezná, bude mít s vypočítáním problém, i když má vysokoškolský diplom,“ naznačila Šípková.

Jedním dechem odmítá, že by učitelky na telefonu vypracovávaly za děti domácí úkoly. „Učitelky tam nebudou od toho, aby poradily správný výsledek. Mají hlavně navést na správnou cestu, aby děti učivo pochopily. Případně jim poradí třeba odkaz na web, pokud mají doma internet nebo jiné zdroje. Připraveni jsme i na to, kdyby si ze služby dělal někdo legraci. Číslo pak můžeme vyblokovat,“ uvedla Šípková.

Ve službě na telefonu se střídají celkem tři učitelky, které mají dohodu o provedení práce. Každá je připravená poradit v předem určený den. Během tří hodin své služby však zaručí, že se jí dítě či rodič dovolá. Na historicky první telefonát zatím čekají.

„Věříme si, ale určitou nervozitu z prvního telefonátu cítíme. Je to takové chvění, jestli dokážeme správně poradit. Vždy se také kolegyň ptám, jestli už jim někdo volal a na co odpovídaly,“ přiblížila své pocity pedagožka Monika Kulhánková. I díky předchozím osobním zkušenostem počítá s tím, že se na ni budou často obracet rodiče, kteří mají děti ve třetím až pátém ročníku.

„Třeba v češtině je to nejistota v psaní i/y, velkých malých písmen nebo u vzorců větné stavby. U Hejného metodiky chtějí pomoci s klíčem k počítání,“ nastínila Kulhánková.

Služba pomůže všem dětem

Nápad na zřízení služby vzešel z jednání městské komise pro výchovu a vzdělávání. Ředitelka Vikýře jej pak projednala s náměstkem jabloneckého primátora Davidem Mánkem. Na číslo mohou zavolat děti nebo rodiče odkudkoliv, nejen z Jablonce nad Nisou.

Doučování dnes v Jablonci zajišťují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Kruháč a terénní služba Compitum. „Obě tyto organizace poskytují služby sociálního typu, tedy jen svým klientům. Prostřednictvím Vikýře můžeme doučovací pohotovost nabídnout všem dětem,“ vysvětlil náměstek primátora David Mánek.



Telefonní číslo Doučovací pohotovosti je v síti Vodafone a volající platí podle ceny vlastníka tarifu. „Zvažujeme ještě variantu, jak využívat bezplatné mobilní aplikace, přes které by žáci mohli zasílat fotografie příkladů a úkolů, se kterými si neví rady. Učitelkám by to usnadnilo vysvětlování látky a mohly by snáze děti navést k vyřešení problému,“ uvedla Martina Šípková.

Pilotní program Doučovací pohotovost poběží do 31. prosince. Ještě před tím všichni zapojení projekt vyhodnotí a padne rozhodnutí, jak bude dál pokračovat.