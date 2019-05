Bezdomovce nahradí cyklisté, v Tyršových sadech se bude i kácet

„Park je místem, kde se schází bezdomovci a nepřizpůsobiví občané. Proto jsme se už loni začali zabývat bezpečností v něm. Velkou pozornost mu bude věnovat městská policie. A my chceme dále s tím prostorem pracovat. Minimálně musíme toto místo zpřehlednit, to znamená udělat nějaké úpravy jako vymýtit keře nebo stromy, případně je přemístit,“ naznačil primátor Jablonce Milan Kroupa.

Jenže park zřejmě neprojde proměnou hned v nejbližších měsících. „Je to nepochybně nezbytné, ale není to však na prvním místě na seznamu věcí, které musíme udělat. Do budoucna by měla vést přes Tyršovy sady cyklostezka. A to kolem sokolovny na Anenském náměstí a do centra až na ulici 5. května. Velké téma je také nevyužití vztahu parku a Lužické Nisy. Kdyby se podařilo propojit tyto prvky, místo se prosvětlí a vytvoří se přehlednější prostor,“ popsal náměstek primátora Jakub Chuchlík.

Park Tyršovy sady v Jablonci

Park byl ožehavým tématem především před dvěma lety. Tehdy dokonce desítky obyvatel z okolí sepsaly dopis adresovaný na magistrát, v němž apelovali na řešení neúnosné situace s problémovými lidmi, kteří se tu shlukují. Podle místních v parku popíjeli alkohol, obtěžovali okolí hlasitými a vulgárními projevy či měli sexistické narážky na ženy. Nový šéf městských strážníků Roman Šípek nedávno uvedl, že jeho tým se chce mimo jiné zaměřit právě na bezpečnost v parcích.

„Chceme, aby parky byly skutečně využívané širokou veřejností a nebyly jen místem, kde se schází bezdomovci nebo jiné osoby, se kterými se špatně žije,“ sdělil Šípek.

Situace v Tyršových sadech byla jedním z důvodů, proč po dohodě musel po komunálních volbách skončit dlouholetý ředitel městské policie Luboš Raisner. Podle primátora Kroupy strážníci pod jeho vedením problém příliš neřešili.