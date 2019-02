Hroutící se školu v Jablonci zachrání, protáhne se ale uzavírka silnice

Práce na zpevnění památkově chráněného domu začnou příští týden a vyjdou přibližně na 18 až 25 milionů korun.

Prodlouží se však uzavírka frekventované silnice, která je u školy. Vedení kraje původně slibovalo, že se vozovka otevře do konce března. Stavební práce ale mohou trvat až tři měsíce. Realističtější je tak polovina května.

Vážné poškození statiky odhalili dělníci při výstavbě centra odborného vzdělávání. Rekonstrukce odhalila narušení konstrukcí, kvůli kterému se zřítila část zdi v prvním a druhém patře budovy. Situaci ještě zhoršil těžký mokrý sníh, který zatížil střechu.

„Procházeli jsme všechny možné varianty, co se školou dál. Existovala možnost totální demolice i záchrany. Nakonec jsme se rozhodli v projektu pokračovat, protože jinak bychom školu pohřbili a zničili unikátní obor, který se na ní vyučuje. Takže pořád můžeme mluvit o tom, že prvního září příštího roku by škola mohla začít v novém fungovat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Ve škole se učí pasíři a další profese, které potřebuje bižuterní průmysl.

Smlouvu o provedení záchranných prací uzavřel kraj s firmou Metrostav.

„Nejprve postavíme šest ocelových věží, na kterých se v podstatě už pracuje, aby podržely celou fasádu. Na druhé straně pak pomocí klasických ocelových stojek a zvláštního dřevěného bednění postupně od sklepa až po půdu kolem celého havarijního místa vytvoříme nové podstojkování a bednění. Teprve pak, až bude celá budova stabilizována, bude možné přikročit k dalším stavebním pracím,“ popsal Jiří Morávek z Metrostavu.

Stavbaři zároveň prověří, zda nejsou pod omítkou skryty ještě další poruchy, které by mohly stavbu ohrozit.

Účet za bourání a výstavbu: 188 milionů korun

Kraj se pro záchranu domu z roku 1872 rozhodl zřejmě také proto, že náklady na bourání a následnou výstavbu se odhadují na zhruba 188 milionů korun. Což je téměř dvojnásobně dražší než zpevnění domu a jeho rekonstrukce.

Horší jsou ale nové zprávy pro motoristy a částečně i chodce. Důležitá dopravní tepna před školou je zavřená od 13. prosince a bude i nadále.

„Původně jsme počítali s tím, že se silnice otevře do konce března. Bohužel měli jsme dlouhá jednání, řešili jsme mnoho detailů této problematiky a nakonec to bude tak v polovině května. Urychlovat nic nemá význam, mohla by to být medvědí služba,“ komentoval Tulpa.

Podle Jakuba Syrovátky, vedoucího odboru investic krajského úřadu, možná po části silnice pojedou v květnu auta pomaleji.

„Jízdní pruh do Harrachova bude otevřen určitě, jízdní pruh směrem z centra města také, ale zřejmě tady bude snížena rychlost, jelikož jedna část ocelové konstrukce lehce zasáhne do vozovky,“ vysvětlil Syrovátka.