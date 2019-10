Jablonec chce ukáznit řidiče, vrátí se k botičkám a odtahům aut

Vedení města se tváří nekompromisně. „Strážníci o tom nebudou s nikým diskutovat, ať tam bude parkovat špatně, kdo chce. Tolerance není možná, žádné výjimky ze známostí nebudeme pro nikoho akceptovat. Chápu, že se to některým nebude líbit, ale většinou jde o lidi, kteří záměrně porušují městské vyhlášky,“ upozorňuje primátor Jiří Čeřovský.

A botičky nebudou jediným prostředkem, jak přimět řidiče k respektování dopravních předpisů.

„Pracujeme i na zajištění odtahu vozidel, když to jinak nepůjde. Situace ve městě už je strašná. Auta parkují všude možně,“ podotkl ředitel městské policie Roman Šípek.

Strážníci se v první řadě zaměří na pěší zónu a širší centrum Jablonce, stejně jako na sídliště a parkování u přehrady. Za odstranění botičky ale nebude policie nic účtovat.

„Manipulační poplatek nezavádíme, řidič dostane jen pokutu za špatné parkování. Nicméně, pokud by se někdo pokoušel botičku z kola odstranit nebo s ní jinak manipuloval, budeme to klasifikovat jako trestný čin poškození cizí věci,“ zmínil Šípek. Za to už dotyčnému může hrozit až rok vězení.

Zádržné systémy má přitom městská policie v zásobě jak pro osobní automobily, tak i motocykly a nákladní auta. I přesto ale zdůrazňuje, že nechce dělat jen přikladače botiček.

„Určitě kvůli tomu nebudeme zřizovat speciální hlídku, která by jen jezdila po Jablonci a dávala botičky. Ale budeme se tomu hodně věnovat, chceme hned od začátku vyslat jasný signál,“ podotkl Šípek.

Pokud botičky dojdou, policie přikoupí další

Botiček má zatím policie podle něj k dispozici dost. Pokud by se časem ukázalo, že nestačí, jsou strážníci připraveni přikoupit další.

K opatření sáhlo město i kvůli eliminaci vraků v ulicích Jablonce. Nyní je městská policie poměrně bezmocná, a to i v případě, kdy majitel vraku neplatí pokuty, které za odložení vozu dostal. Teď to ale bude jiné.

„Když na takové auto dáme botičku a majitel to do třiceti dnů nebude řešit, tak takové auto už můžeme nechat odtáhnout. A budeme to opravdu dělat. Některé vraky jsou tu už řadu let,“ dodal Roman Šípek.