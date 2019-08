Primátor Jablonce demonstrativně vypnul městské kamery, koalice je v krizi

Milan Kroupa je totiž zároveň jednatelem společnosti Grepa Networks, která po městě žádá 2,6 milionu korun bez daně za poskytování datových spojů pro městský kamerový systém v letech 2016 až 2018. Navíc chce firma ještě odpuštění věcných břemen v místech, kde má položené své kabely na pozemcích města.

Zastupitelé mají o vyrovnání rozhodnout na mimořádném jednání. Jenže Piráti se Společně pro Jablonec budou hlasovat proti návrhu na smír, který předloží primátor. A zaplacení společnosti nedoporučil ani finanční výbor zastupitelstva.

Primátor Kroupa demonstrativně dokázal, že Grepa fakticky kamery Městské policie v Jablonci ovládá. Tlak na peněžní vypořádání se radnice s Grepou zesílil tak, že nechal nejprve minulý týden vypnout polovinu kamer ve městě a v úterý dopoledne odstavil na chvíli celý systém.

Koaličním partnerům Kroupova ANO se nelíbí, že neexistuje žádná smlouva mezi městem a Grepou a nevzniká tedy nárok na finanční vyrovnání. Stěžují si též na to, že nemají všechny podklady, nebo si je musí shánět sami a většinu dodává Grepa a Kroupa.

„Svolali jsme finanční výbor a ten takřka jednoznačně transakci nepodpořil. Měl posoudit, zda je pro město relevantní z hlediska zákona, je založena na reálném podkladu a zda je pro město výhodná. K takovému rozhodnutí potřebujeme veškeré dokumenty a ne všechny nám byly dodány. Co se týče narovnání věcných břemen, tak tam už vůbec nevím, za co peníze dávám. Ne všechny břemena jsou přiznána a vyčíslena. Jediné, co je reálné, je částka, jež Grepa požaduje,“ vysvětlil náměstek primátora Štěpán Matek (Společně pro Jablonec).

Část rozzlobené koalice si nechala vypracovat nezávislý technický audit kamerového systému. Jeho výsledek však bude znám až po schůzi zastupitelů.

„Navíc minulý týden došlo za podivných okolností k teatrálnímu vypnutí kamerového systému a od minulého pondělí nefunguje nějakých devatenáct kamer. Je to prekérní a vážná situace a může znamenat rozpad koalice v Jablonci,“ dodal Matek.

Náměstek primátora Jakub Chuchlík za Českou pirátskou stranu říká, že primátor používá kamery jako nástroj, díky kterému má celé město v hrsti.

„Na ničem jiném jsme se doposud takto dramaticky jako koalice nezasekli. Koalice může v této podobě skončit, pokud avizované body na zastupitelstvu takto projdou. Nemáme problémy s ostatními členy ANO, ale nedovedeme si představit spolupráci s Milanem Kroupou, pokud by tyto body prošly. Opakovaně jsme nedostali všechny informace, musíme si je dohledávat, a tak to probíhá po celou dobu, co se tato věc řeší,“ okomentoval Chuchlík.

Nedodržel slib, že se vzdá pozice ve firmě

Radní Petr Klápště ze Společně pro Jablonce připomněl, že primátor loni na podzim na ustanovujícím jednání nového zastupitelstva slíbil, že se vzdá své pozice ve firmě Grepa. To však doteď neučinil.

Milan Kroupa oponuje, že má Grepa dva důkazy, ze kterých plyne povinnost, aby město platilo. Je třeba ještě připomenout, že původně požadovala Grepa po radnici téměř šest milionů korun. V novém návrhu dohody se však píše, že „svou pohledávku za poskytování datových služeb nárokuje pouze v rozsahu 36 kalendářních měsíců zpětně. Za období předcházející 31. 8. 2016 svůj nárok neuplatňuje a podpisem této dohody se ho vzdává.“

„Jedním z důkazů je smlouva mezi městem a Grepou na přemístění třinácti antén z věže radnice z dubna roku 2016. Dalším je smlouva opět mezi městem a Grepou na přemístění dalších sedmi přenosových bodů na síť firmy. Je jasné, že objednávka od města přišla,“ řekl Kroupa.

Podle něj je nepochybné, že je ve střetu zájmů. „Já jsem to však deklaroval při vzniku koalice, a že je tu tento problém a musí se vyřešit, bylo jasné od začátku. Minulý týden navíc vznesli koaliční partneři pochybnost, že kamerový systém nemá v rukou Grepa. Tak jsem ten systém, přiznávám poněkud demonstrativně, vypnul. Nejprve jeho polovinu. Pak ale vznikla pochybnost, že jsem si druhou půlku vymyslel, tak jsem vypnul i tu. Ovšem teď již zas vše běží,“ dodal Kroupa.

Naznačil také, že pokud se Grepa s městem nedohodne, může to znamenat konec koalice. „Ta situace mě velice tíží a chci už ji vyřešit, pokud však budu v krajní situaci, budu zvažovat rezignaci,“ upozornil primátor.