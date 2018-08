Jablonec od září zlevňuje jízdné v městské hromadné dopravě

Výměr Ministerstva financí (2/2018), který se prioritně vztahuje na železniční a meziměstskou dopravu, zavádí slevy ve výši 75 % pro cestující od 6 do 18 let, žáky a studenty od 18 do 26 let a seniory starší 65 let. Tarify městské hromadné dopravy jsou plně v kompetenci jednotlivých měst.

„Rozhodli jsme se, že v souvislosti s novým výměrem ministerstva financí budeme poskytovat slevy cestujícím i v celé síti jablonecké městské hromadné dopravy. Dětem, studentům a seniorům v Jablonci tak od 1. září zlevní cestování městskými autobusy. Navíc jsme schválili velmi výrazné zlevnění roční jízdenky.“ přichází s dobrou zprávou primátor Jablonce Petr Beitl. Rada města Jablonec nad Nisou nové tarify schválila v polovině července.

Zlevněné jízdné se týká dětí od 6 do 18 let, žáků a studentů do 26 let a seniorů starších 65 let. Důchodci, kterým ještě nebylo 65 let, na které se tyto slevy nevztahují, si nově mohou zakoupit celoroční jízdenku, za kterou zaplatí 1900 korun, což vychází na 5 Kč denně.

Zlevněná papírová jízdenka na 30 minut bude od 1. září stát 4,- Kč (dosud 9,-), za 60 minut cestující uplatňující slevu zaplatí 6,- Kč (dosud 12,-).

Změna tarifů se týká i časových jízdenek. Od 1. září se ruší půlroční předplatná jízdenka a také roční zlevněná jízdenka na dobu školního roku. Nově v rámci integrovaného systému Libereckého kraje IDOL pro všechny cestující dochází ke sjednocení druhů časových jízdenek. K dispozici pro všechny kategorie cestujících budou jízdenky na 7, 30, 90 a 366 dnů.

Žáci a studenti si nově budou moci zakoupit zlevněnou roční jízdenku na 366 dní za 912 korun, stejně jako senioři starší 65 let. Za nezlevněnou roční jízdenku cestující od 1. září zaplatí o 1010 korun méně, tj. 3650 korun. Nově se bude vydávat s platností 366 dnů od data vystavení.

Stávající, již zakoupené, časové jízdenky zůstávají v platnosti. Nové časové jízdenky, platné od 1. 9. 2018 bude možné zakoupit od soboty 1. září na obvyklých místech. Od 1. 9. 2018 bude platit nový ceník také v rámci celého integrovaného dopravního systému IDOL (včetně tramvajové linky č. 11). Kompletní podrobné informace o tarifech, slevách, podmínkách pro jejich prokazování atd. budou k dispozici na kontaktních místech, v médiích a na webových stránkách města nebo www.iidol.cz v druhé polovině měsíce srpna.