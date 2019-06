Jablonec nad Nisou bude čtyři roky rozkopaný, místní žádají náhrady

První omezení čekají lidi od srpna, kdy přijde na řadu oprava plynového potrubí či kanalizace. A s různě dlouhými přestávkami budou práce pokračovat další čtyři roky, jelikož na řadu přijde prodloužení tramvajové trati nebo výstavba nového dopravního terminálu.

Majiteli prodejny s elektronikou na ulici Budovatelů Jindřichu Horákovi se nelíbí, že budoucí tramvajové koleje ukousnou deset parkovacích míst před jeho živností.

„Ta místa nejsou pro nás, ale pro zákazníky. My parkujeme naproti na soukromém placeném parkovišti. Tři roky bude paralyzované centrum a výsledek bude tristní. A to nejen pro mě, ale i pro prodejny v okolí. To je degradace prostoru, jakou od města dostaneme za toto všechno satisfakci?“ ptal se Horák na nedávném setkání obyvatel Jablonce s vedením města.

Nesouhlasí ani s tím, že až bude výluka tramvaje, lidé mohou zaparkovat na místě její točny nedaleko parku a městských lázní. „To je úsměvné, to je pro rezidenty, a ne zákazníky,“ dodal podnikatel.

Město se náhradám nebrání

Náměstek primátora Jakub Chuchlík kontroval tím, že o případných náhradách se dá bavit.

„Město už vyplácelo kompenzace za problémy způsobené nějakou stavbou v minulosti. Určitě pak může nastat debata o konkrétních újmách,“ řekl náměstek s tím, že prostor parkoviště ubere dvoukolejná tramvajová trať.

„Ředitelství silnic a dálnic jako správce silnice první třídy odmítá dopustit, aby tramvaj jela ve stejném jízdním pruhu jako automobily,“ informoval Chuchlík.

Proti rozkopaným ulicím Budovatelů, Poštovní a později Anenská protestuje také bývalá náměstkyně jabloneckého primátora a senátorka Soňa Paukrtová.

„Bydlím nad křižovatkou ulic Poštovní a Budovatelů, a jestli jsem to správně pochopila, tak tam nebude v průběhu stavby možnost zajíždět jakýmkoliv automobilem. Sice vzniknou parkovací plochy na bývalé točně tramvaje, ale to bude později a letos nikde nezaparkujeme. Navíc se zhorší kvalita bydlení. Neuvažuje město tedy o nějakých kompenzacích pro dotčené obyvatele?“ tázala se Paukrtová.

Ulice budou hezčí, lepší a klidnější, argumentuje úřad

Podle Otakara Kypty, vedoucího odboru územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu, bude největší náhradou za omezení lepší místo k žití.

„V budoucnu budou ulice upraveny dle architektonických návrhů, budou hezčí, lepší a klidnější, se zelení. Jinou kompenzaci si neumím představit,“ sdělil Kypta.

Doplnil, že omezení parkování se dotkne místních jen asi na měsíc. „Až se zase posuneme ve stavbě dál, pustíme lidi zaparkovat po provizorních površích,“ podotkl úředník.

Jak již MF DNES informovala, stavební práce začnou nejprve na křižovatce ulic Poštovní a Budovatelů. Trvat by měly od srpna do začátku zimy. Další etapa má přijít na řadu za rok, od března do listopadu. Do prosince roku 2022 se pak bude pokračovat na prodloužení trati tramvaje a na vybudování terminálu pod Dolním náměstím.

Nelibosti proti tramvaji do centra Jablonce se ozývají již několik let. Třeba přes sto lidí z okolí chystané tratě podepsalo elektronickou petici.

„Protestujeme proti zániku zelených ploch, kácení stromů, zřizování tramvajových zastávek a rozšiřování pozemních komunikací, které by případnou stavbu a existenci tramvajové trati provázely. Věříme, že kupříkladu elektrobusy představují vůči životnímu prostředí přátelskou, bezemisní a levnější variantu ke zvažované tramvajové výstavbě,“ píší autoři petice.