V krystalu budou Vánoce po celý rok. Ale až později, než v Jablonci čekali

V netradičně řešené výstavní síni se objeví část největší sbírky vánočních ozdob na světě, které jablonecké muzeum schraňuje. Petr Nový, hlavní kurátor instituce, sdělil, že půjde asi o tři až čtyři tisíce dekorací.

„Lidé nesmí čekat standardní expozici s množstvím popisků. Měl by to být zážitek. Budeme vyprávět příběh. Návštěvník doputuje do Ameriky, která historicky stojí za rozvojem vánočních ozdob a stále je jedním z hlavních trhů. Bude tu zaoceánská loď, mrakodrapy. Snažíme se vytvořit show, jež možná nebude jen o Vánocích. Pracujeme s heslem Vánoce po celý rok,“ prozradil Nový.

Řekl též, že krystal má do muzea přilákat nové návštěvníky. „Chceme, aby bylo pro lidi, kteří jedou směrem na Harrachov, na první pohled jasné, že je tady muzeum skla. Krystal má být reklama na něj. Aby si lidé řekli, že se u nás musí zastavit, protože je to pěkné, anebo naopak, že to musí vidět, jelikož je to velká zrůdnost. Rozhodně špatně by bylo, kdyby někdo jen projel. Což by se mohlo stát, kdybychom tu nechali postavit nějakou klasickou kostku,“ dodal šéfkurátor s tím, že zhruba čtvrtina expozice bude proměnná.

„Jablonec díky přístavbě už nemusí být provinčním městem. Bude mít něco, co ostatní okresní města nemají.“



V nejnižším patře netradiční budovy najde své místo její technické zázemí. Budou tady například vzduchotechnika, garáže, topení, dílny technického odboru muzea. O patro výš se objeví vánoční expozice a poslední etáž poslouží jako místo pro menší koncerty či vernisáže.

Výroba byla složitější, než v muzeu předpokládali

Podle původních plánů měly být už nyní stavební práce na krystalu hotové. Dokončit se je ale zřejmě podaří až začátkem příštího roku. Přístavba se otevře zřejmě až před Vánoci 2020. Její část ovšem již dříve – 20. června v rámci tradičního trienále. Ředitelka muzea Milada Valečková uvedla, že zhruba půlroční zpoždění způsobila technická náročnost stavby.

„Mimořádně složitá je její ocelová konstrukce. Výroba se ukázala složitější, než jsme předpokládali. Musela být nakonec vymodelována na 3D tiskárně a připravena po jednotlivých kusech. Teprve pak se mohly zaměřit skleněné výplně a nechat zhotovit,“ popsala Valečková. „Máme již zasklenou jižní stranu fasády. Zasklívání by mělo skončit v polovině listopadu.“ Cena stavby se vyhoupla na 53 milionů korun.

Problémy jsou i s realizací expozice vánočních ozdob. Zatím se totiž muzeu nepodařilo vybrat firmu, která zhotoví její interiér. Muzeum tak vyhlásí na zakázku další tendr. „V prvním kole soutěže se přihlásila jen jedna firma, jež však nesplnila kvalifikační předpoklady,“ doplnila ředitelka.