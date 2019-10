Jablonec dá miliony exprimátorovi, který vypnul kamery. Potrestán nebude

Trestný čin napravila lítost Vypnutím kamer se primátor Kroupa podle policie dopustil trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Policejní komisařka ale jeho stíhání zastavila kvůli takzvané účinné lítosti. Ztotožnila se s tím i dozorující státní zástupkyně Lenka Šeberková. Bývalému primátorovi pomohlo, že provoz kamerového systému obnovil, ještě než se jeho počínáním začala zabývat policie. "Učinil tak dobrovolně, z vlastní vůle, neboť trestní oznámení zástupců Sdružení místních samospráv bylo podáno až dva dny poté," uvedla Šeberková. Vzniklou situaci považuje Kroupa za absurdní. "Vzhledem k tomu, že je to veřejná služba, tak já to nesmím vypnout, i když mi neplatí," podivoval se. "Je sice paradoxní, že přestože policie skutek pana Kroupy vyhodnotila jako trestný čin, kvůli účinné lítosti, kterou prý projevil, se již věcí nebude dál zabývat. Pro nás jako SMS ČR je to ale i tak důležitý signál, aby si lidé typu pana Kroupy nedovolili vůči svým samosprávám něco podobného, jako se stalo v jabloneckém případě," uvedl v tiskové zprávě první místopředseda Sdružení místních samospráv (SMS ČR) říká Jan Sedláček. Zdroj: ČTK