Jablonecké lázně se otevřou lidem, u bazénu vyroste sauna

Třicítka umělců obsadí příští sobotu chátrající městské lázně v Jablonci. Celodenním happeningem chtějí upozornit na alarmující stav kulturní památky. Po třech letech, co tady spolek ArtproProstor uspořádal několik kulturních akcí, to bude poprvé, kdy se sem podívají lidé.

Před akcí nazvanou Nádech pro lázně někteří z výtvarníků či divadelníků odpovídají na otázku, co by za zdmi budovy mohlo v budoucnu být. A ozývají se i názory, aby se do bazénu vrátila voda a dům zase sloužil svému původnímu účelu.

V lázních vyroste sauna

Aby lázně byly znovu lázněmi, si přeje například liberecké architektonické studio Mjölk. Architekti v Jablonci postaví vedle hlavního bazénu saunu. Podobnou té, kterou vztyčili před devíti lety na betonovém podstavci na liberecké přehradě.

„Městem vlastněný, památkově chráněný dům se má stát opět lázněmi. Není jiné řešení. Vidím funkční lázně s bazénem a saunou, kam si zajdu po dni na běžkách odpočinout. Vidím art café, jako uměleckou platformu v nádherné secesní historické budově, která je pevnou součástí hrdého města s bohatou průmyslovou historií... Nejsou peníze? Tak je získejme. Nejsou lidi? Jsou! Jen potřebují pomoci, aby dostali pocit, že to, co dělají, dává smysl a že se veškerá vložená energie neztratí v politických hádkách. Tohle není věc politiky, lázně se musí opravit,“ stojí v prohlášení, jež architekti vydali na svém Facebooku.

Podobné stanovisko jako Mjölk zastává i grafička Martina Zemánek, která též v lázních vystoupí.

„Proč se pro jednou nechovat k našemu městu s respektem k jeho historii a ponechat jeho krásným budovám ze slavné minulosti důstojné místo a možná i jejich původní smysl. Lázně v centru města by mohly být místem k relaxaci, k setkávání. Propojením kultury a sportu, kavárny, sauny, lázní. Nějakou dobu jsem strávila ve Francii, s respektem se tam chovají k dědictví. Pryč s železným turniketem, pryč s hákem pro neplavce – ale vodu, relax a kulturu do centra Jablonce zpět, v mnoha civilizacích byly veřejné lázně kulturním centrem,“ domnívá se umělkyně.

Na obří investici nejsou peníze

Spolek ArtproProstor před několika měsíci představil ideu, co by mohlo v chátrající budově vzniknout. Lidé by si sem mohli zajít na koncert, divadelní či taneční představení. Kapely by tu měly zkušebnu, výtvarníci zase ateliér.

Zázemí by zde našli začínající podnikatelé a umělci a velký prostor má mít sklo a bižuterie. Vedení radnice projekt bere jako jakýsi odrazový můstek a říká, že chce lázně rekonstruovat po menších krocích. Vytvořilo pracovní skupinu a na podzim by mohla vzniknout architektonická studie.

Radnice však ví, že na obří celkovou investici nemá momentálně peníze. Velmi hrubé odhady hovoří o desítkách milionů korun. Letos má však asi milion, který chce investovat do nejnutnějšího zajištění budovy tak, aby se zde dalo něco pořádat.

„Skromnými krůčky, jako je třeba zřízení WC, můžeme zajistit to, aby se v lázních něco odehrávalo a ten provoz byl legální. Až bude v srpnu rozkopaná křižovatka u lázní, tak sem můžeme natáhnout kanalizační přípojku,“ řekl před časem náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík.