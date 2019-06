Prodloužení tramvaje tvrdě zasáhne dopravu v Jablonci, peklo začne v létě

Navíc o měsíc později tudy přestane jezdit také tramvaj. Práce mají trvat do konce listopadu. Již od března příštího roku se pak v této části Jablonce bude stavět znovu.

Stavební ruch se jedné z hlavních dopravních tepen druhého největšího města kraje dotkne opravdu razantně.

„Práce zásadně ovlivní dopravu ve městě, a to nejen tu automobilovou. Autobusy budou jezdit po náhradních trasách. V první fázi počítáme s opravami vodovodního řadu a plynového potrubí. Dále s výměnou kanalizace a výstavbou kanalizace dešťové včetně vybudování retenčních nádrží,“ vypočítala mluvčí jablonecké radnice Jana Hajná.

Celkové rekonstrukce se dočká i most přes Lužickou Nisu, přes který přejíždí tramvaj číslo 11.

Náhradní autobusy budou končit u kina

„Tyto práce začnou od srpna a to na celém mostu. Tedy mezi bývalými lázněmi a střední školou. Tramvaj bude v provozu do posledního července a poté budou mezi Jabloncem a Libercem jezdit autobusy. Konečná stanice bude před kinem Radnice,“ doplnil náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík.

Město se podle něj snažilo zkoordinovat plán prací se správci inženýrských sítí tak, aby byl chod města zasažen co nejméně.

„Všechny práce pojedou podle společného harmonogramu v přibližně stejnou chvíli, čímž různá omezení zkrátíme na minimum. Počítám, že by křižovatka u polikliniky mohla být otevřena do poloviny srpna,“ sliboval náměstek.

Auta i MHD budou muset do té doby využívat objízdné trasy. „V první fázi rekonstrukce povedou ve směru od Liberce z křižovatky s ulicí Budovatelů a Libereckou kolem obchodního domu Central, Kostelní ulicí na křižovatku s ulicí Soukennou a Budovatelů,“ popsala Hajná.

Další objížďka povede ve směru od Železného Brodu do Liberce z ulice Nová Pražská do ulic Skřivánčí a Vodní a řidiči pak odbočí do ulice U Nisy, kde se opět napojí na část ulice Budovatelů.

„Zbývající část Vodní ulice bude od semaforů na Liberecké ulici jednosměrná a to pro vozidla jedoucí od Liberce na Prahu. Ve Skřivánčí ulici zřídíme provizorní přechod pro chodce,“ doplnila mluvčí magistrátu s tím, že podrobné informace o objízdných trasách se objeví na webu města.

Podnikatelé podpisují petici proti tramvaji

Stavební mumraj se sice v dolním centru Jablonce zastaví přes zimu, ale další vypukne v březnu roku 2020. Plánovaná prodloužená trať tramvaje totiž povede od ulice Budovatelů dále do Soukenné ulice a končit bude na novém dopravním terminálu v sousedství autobusového nádraží.

To se hrubě nelíbí podnikatelům a lidem žijícím v této části města. Již přes sto z nich podepsalo elektronickou petici proti prodloužení kolejí.

„Protestujeme proti zániku zelených ploch, kácení stromů, zřizování tramvajových zastávek a rozšiřování pozemních komunikací, které by případnou stavbu a existenci tramvajové trati provázely. Věříme, že kupříkladu elektrobusy představují vůči životnímu prostředí přátelskou, bezemisní a levnější variantu ke zvažované tramvajové výstavbě,“ píší autoři petice.