Grilování uprostřed vody. Jabloneckou přehradu brázdí barník

V minulém století bylo v letních měsících zcela běžné, že vody jablonecké přehrady nečeřili pouze plavci, ale brázdily je také plachetnice, kanoe, jachty či surfy. Lidé si mohli půjčit pramici i šlapadlo.

V novém tisíciletí však podobné atrakce začaly pomalu mizet. Až na občasné závody dračích lodí byla hladina přehrady až nezvykle prázdná. To se však v posledních letech mění. A do nádrže dosedají poněkud netradiční plavidla. Od letošní koupací sezony mohou lidé využít například barník. Pod zvláštním názvem se skrývá kombinace člunu, grilu a baru.

Inspirace přišla z Kanady

Zatímco v Evropě nebo Severní Americe je podobný způsob zábavy celkem běžný, v Česku si zatím prokopává cestu. Filip Svoboda, provozovatel člunu, na kterém může šest až osm lidí najednou za jízdy grilovat a popíjet, říká, že si nápad přivezl z Kanady.

„Viděl jsem to ve Vancouveru a hodně se mi to zalíbilo. Když jsem se pak vrátil domů, bylo mi moc líto, že něco takového není i na mšenské přehradě. Bydlím od ní kousek, je to mé oblíbené místo a přímo k provozování takovéto atrakce vybízí. To je asi tři, tři a půl roku nazpět. Tehdy tady ještě nebyly žádné paddleboardy a podobně. Byl tu nevyužitý potenciál,“ svěřuje se Svoboda. Trvalo mu přibližně rok, než získal všechna potřebná povolení, aby mohl barník provozovat.

A jak atrakce, která je populární zejména v Německu, funguje? Lidé si na webových stránkách firmy zarezervují termín, kdy chtějí na plavidlo nasednout. Zároveň si objednají, jaké chtějí mít na jeho palubě jídlo a pití. Když přijedou na místo, gril už je rozpálený a pivo či limonády jsou schovány v útrobách přenosného chladicího boxu. Barník je poháněn elektromotorem a ovládá se intuitivně a jednoduše pákou.

„Myslím, že ho zvládne řídit každý. Pokud si někdo ale nevěří, bojí se, může s ním jet i náš kormidelník. Rychlost je přizpůsobena grilování, to znamená, že jde asi o rychlejší chůzi,“ upozorňuje Filip Svoboda.

Maso od řezníka, sýry z farmy

Za plavidlo na jednu hodinu zaplatí zájemci 780 korun, což při počtu šesti lidí na něm, vyjde na 130 korun na každého. Chuťové pohárky může podráždit marinovaná krkovice, kuřecí steak, šunková nebo papriková klobása anebo kozí sýr.

„Maso máme od místního řezníka, není to nic z velkoobchodu. Sýry zase z malé farmy,“ doplňuje provozovatel. Říká, že na barník má veskrze pozitivní odezvy. Občas se, zejména na sociálních sítích, objeví reakce, že lidé na barníku budou znečišťovat vodu. Třeba tím, že do ní odhodí odpadky.

„Abychom dostali povolení, museli jsme předložit obchodní podmínky a provozní řád. Ten na tyto situace pamatuje a je to tam explicitně zakázáno. Navíc vybíráme kauci, kdyby někdo tyto podmínky porušil. Je to vždy ale o lidech. Také se může stát, že si někdo koupí pivo u stánku a pak kelímek zahodí někam do křoví. Ty lidi u nás však vědí, jaká jsou pravidla a co dělat nesmí. Spoléháme na jejich slušnost a zatím to rozhodně funguje,“ vysvětluje Svoboda.

Češi jsou konzervativní, soudí provozovatel

Češi sami o sobě rádi prohlašují, a některé statistiky to i dokládají, že náš národ je mistrem světa v konzumaci piva, houbaření nebo v oblibě chalupaření. V posledních letech se k tomu přidává i disciplína grilování. Je tedy grilování na člunu tím správným lákadlem?

„Zatím to jde pomalu. Češi jsou hodně konzervativní, neradi si zvykají na něco nového, netradičního. To v cizině jsou daleko více otevření,“ zamýšlí se Svoboda.

Dodává, že by barník neměl být jen o plutí na vodě a jídle. „Toužíme náš koncept do budoucna rozšířit. Přemýšlíme třeba o kurzech grilování, koncertu z vody. Ještě teď v létě bychom tu měli mít kouzelníka,“ prozrazuje „kapitán“ barníku.