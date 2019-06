Kočovní judisté konečně zakotví, v Jablonci jim staví novou halu

6:25

Co zatím byl jen sen, se stalo skutečností. Jablonečtí judisté se již nebudou muset přesouvat mezi nevyhovujícími tělocvičnami. V areálu sportoviště na Střelnici začala stavba judo arény. Stát by měla do konce srpna příštího roku.