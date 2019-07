Dělníci narazili v Jablonci na skálu, řev frézy ruší obyvatele v okolí

Při práci na novém pavilonu školky dělníci nedávno narazili na nečekaný problém v podobě houževnaté skály. A tu musejí frézou rozdrtit.

Skála stojí v cestě výkopu pro kanalizační stoku. Jakmile se dělníci dostali do hloubky tří metrů, zjistili, že v trase kanalizace leží značně tvrdé skalní bloky.

„Odstřel skály by musel povolit báňský úřad a bylo by to časově náročné, proto zhotovitel skálu narušuje pomocí výkonné frézy,“ říká Radka Poprová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Specializovaný stroj však vlastní firma pouze jeden a situaci komplikuje tvrdost skály, která způsobuje poruchy zařízení. Proto jdou výkopové práce velmi pomalu.

„Aby byl zhotovitel schopný dodržet termín a děti mohly do zrekonstruovaného pavilonu nastoupit od září, jak je plánováno, musí tyto hlučné práce pokračovat také o víkendu. A to od sedmi hodin ráno do osmi hodin večer. Velmi se všem omlouváme a děkujeme za pochopení,“ přidává náměstek primátora Jakub Chuchlík.

Kromě nového pavilonu s třídou pro 24 dětí získá školka v areálu spojovací krček vedoucí od nového k hospodářskému pavilonu, vodovodní přípojku z ulice U Nisy a venkovní osvětlení chodníku. Úpravou projde také vedení plynu. Bezbariérový přístup zajistí výtah.

Na projekt přestavby správcovského domu na pavilon školky získal Jablonec dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 16,8 milionu korun, přičemž celkové náklady na stavbu činí 26 milionů.