Topíme se v blátě legislativy, říká šéf hospodářské komory v Jablonci

„Přibylo kontrolních orgánů či úředníků, kontrol spojených se šikanou,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.

Nedávno místní hospodářskou komoru zmínil primátor Jablonce Milan Kroupa v souvislosti s tím, že údajně jakýmsi dopisem posvětila ubytování několika desítek dělníků ze Srbska v Kokoníně. Opravdu?

Je to fáma, která se ke mně dostala. Spojování našeho jména s nějakými Srby? Vůbec jsem netušil, o co jde a to ani po dotazech u všech možných kolegů. Jablonecká Okresní hospodářská komora o tom nic neví a žádný dopis nikomu nevystavila. Netuším ani, co by měl obsahovat. Jediné spojení mezi celostátní hospodářskou komorou a problematikou zahraničních pracovníků je to, že komora, tedy její pražská kancelář, se angažovala při tvorbě podmínek pro zjednodušené zaměstnávání. Tedy, že přivítala zjednodušení podmínek pro zaměstnávání ukrajinských pracovníků u nás v době značného nedostatku pracovních sil v českých firmách během konjunktury. Takže někdo asi stvořil příběh, spojil vzdáleně související pojmy. V dnešní době všeobecného zmatení informací je to naprosto běžná záležitost.

Jste relativně čerstvým předsedou místní hospodářské komory. Určitě proto musíte mít názor na současné podnikatelské prostředí v republice. Jaké je? Mají to dnes podnikatelé jednoduché?

V současnosti je u nás státní legislativou vytvářené nejhorší prostředí pro malé a střední podnikání od roku 1989. Někdy mám pocit, že poslední dvě vlády mají v programu likvidaci malého a středního podnikání. Přibývá spousta demotivujících a restriktivních zákonů či vyhlášek. Třeba naprosto nesmyslné EET nebo hlášení DPH jsou jen tím nejviditelnějším. Přibývá také kontrolních úřadů a úředníků, kontrol či šikany. Navzdory státním restrikcím se přesto podnikání daří. Pro skutečné podnikatele není hlavní motivací hromadění peněz, ale svoboda rozhodování, a tu se právě stát snaží omezit či likvidovat. Věřím, že v budoucnu budou v čele státu lidé, kteří pochopí, že samostatně myslící a živící se podnikající lidé jsou pro stát přínosem, zdrojem nápadů i financí. A že dojde k postupnému odstranění legislativního bahna, které v posledních letech toto prostředí zaplavilo.

Když budu parafrázovat předvolební heslo spoluvládnoucího hnutí ANO, myslíte, že tedy „Bude líp“?

To heslo je hloupé od počátku. Před nástupem „babišismu“ nebylo nějak zásadně špatně a po jeho konci bude líp určitě. Nikdy nebylo a nebude úplně dobře úplně všem. Důležité je zejména neomezování lidských práv a svobod.

Co vám na zmíněném „babišismu“ vadí?

To je široké a v poslední době všude probírané téma. Třeba na Václavském náměstí nebo Letné. Mně je letos šedesát let. V roce 89 mně tedy bylo třicet, polovinu života jsem žil v onom reálném socialismu s oficiálně vládnoucími komunisty a estébáky. Dá se pochopit, že se mně tohle nelíbí. I někteří členové ANO se vlastně chovají jak kariérní členové KSČ v osmdesátých letech. Jejich šéf je pro mě ztělesněním toho nejhoršího z oné doby. A dnešní vláda těžko může mít nějaký respekt. Neznám je osobně a odpor není tedy v osobní rovině, ale z dostupných informací a z toho, co ten člověk a jeho spolek vytváří v českém politickém a podnikatelském prostředí, mně nemůže být dobře. To, co předvádějí jejich poslanci, ministři. Po nástupu téhle party po roce 2013 je snaha postupně co nejvíce likvidovat svobodné podnikání. Spousta různých pravděpodobně kriminálních kauz kolem nich už skoro nikoho nezajímá, staly se standardem. Snad příští volby všech úrovní nebo práce příslušných vyšetřujících orgánů tohle všechno změní.

Pojďme do Jablonce. Co říkáte na zdejší podnikatelské prostředí? Fouká tu příjemný vítr?

V Jablonci se nežije špatně, místní podnikatelské, kulturní či sportovní prostředí a vůbec podmínky pro žití tu byly vždy dobré, i ve srovnání s dalšími místy v Česku. Mohu to posoudit, podnikám i pohybuji se ve více obcích. Na komoře jsme teď například rozjeli cyklus přednášek a workshopů zainteresovaných subjektů v cestovním ruchu – podnikatelů, spolků i zástupců města s cílem nastartovat zajímavější a viditelnější projekt v této oblasti. Obecně v cestovním ruchu, i díky absenci příslušného zákona v republice, dělá spousta lidí a spolků mnohdy podobnou činnost, bez vzájemné koordinace. Mrhá se tak financemi a snižuje se celkový výsledek. Tohle se osobně snažím řešit na půdě komory, Libereckého kraje a teď i ve spolupráci s městem. Uvidíme, co se podaří. Nové vedení města nechci po zatím krátké době jejich působení hodnotit, ale v téhle oblasti působí vstřícně a kompetentně.