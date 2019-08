V Jablonci se rozpadla koalice, kvůli sporu o střet zájmů primátora

Pouhých deset měsíců vydrželo spojenectví ANO, Společně pro Jablonec, Pirátů a jednoho člena Nové budoucnosti vládnout jablonecké radnici. Koalici zasadilo tvrdý úder odvolání dvou členů druhého jmenovaného hnutí.

Konkrétně radního pro územní a strategické plánování a participaci Petra Klápštěho a ekonomického náměstka primátora Štěpána Matka. Na čtvrtečním mimořádném jednání zastupitelstva o tom rozhodly i hlasy opoziční ODS a Starostů pro Liberecký kraj.

Havní příčinou je střet zájmů primátora Milana Kroupy z ANO, který je zároveň jednatelem firmy Grepa. Ta požaduje po městě 2,6 milionů korun jako náhradu za poskytování datových spojů pro městský kamerový systém v letech 2016 až 2018. Piráti zatím z koalice nevystoupili a Kroupa včera sdělil, že zatím bude vést město okleštěná koalice, ale bude nové složení rady.

Návrh na odvolání Klápštěho podal Miloš Vele z ODS. Podle něj by radní a jeho nově vzniklý odbor stál za volební období radnici asi 14 milionů korun navíc. „Není v tom nic osobního, jsou to čistě ekonomické důvody. Jablonec si takový luxus nemůže dovolit a tyto peníze se dají vynaložit daleko účelněji. Tato činnost se dá zvládnout v rámci běžného úřednického aparátu na magistrátu,“ odůvodnil Vele.

Klápště kontroval tím, že má zajištěno i externí financování ze zdrojů Evropské unie a že 14 milionů je nadnesená částka. „Ovoce mé práce nemohlo být ještě vidět. Stihli jsme však připravit například územní studie, díky nimž by mohl být zhodnocen majetek města. Máme i revizi pravidel pro developery, které zajistí levnější údržbu nově vybudovaných komunikací. Kdyby tohle měli dělat jen úředníci, tak bychom neměli hotovou ani třetinu z toho. Mé odvolání je jen zástupný důvod a alibismus proto, že jsme se podívali na fungování městského kamerového systému a věcná břemena, která požaduje primátorova firma po městě,“ okomentoval teď již bývalý radní.

Kroupa označil Matka za nejslabší článek

Odvolání náměstka Matka navrhl Stanislav Říha z ANO. Chtěl prý odblokovat situaci ve vedení, kdy se prý Kroupa a Matek neměli příliš v lásce. A také údajně chtěl poskytnout Matkovi více času na KDU-ČSL. Je totiž jejím celorepublikovým místopředsedou. Kroupa dodal, že jeho náměstek svoji funkci nezvládal.

„Byl to jednoznačně nejslabší výkonnostní článek ve vedení města. Jeho práce byla tristní a mnoho času trávil na cestách,“ řekl třeba primátor.

Matek uvedl, že jeho odvolání je kouřová clona a způsob, jak se zbavit kritiků. „Jsme ti, kteří upozorňují na stav kolem kamerového systému, věcných břemen a dalšího. Není to však jen věc pana primátora, ale i věc minulého vedení, pana Beitla a Veleho. Měli jste udržet v tomhle pořádek a řešit to,“ dodal Matek. „Město je dlouhodobě v rozpočtovém provizoriu a moje snaha o narovnání a uvedení v normální stav je prý nekompaktibilita.“

Kroupa odmítá vytvoření nové koalice

Přestože na jednání několikrát zaznělo, že se ANO dohodlo s ODS a Starosty, Kroupa to popřel. Odmítá i vytvoření nové koalice, byť by mu spojení s oběma stranami zajistilo pohodlnou většinu 18 z 30 hlasů v zastupitelstvu. „Ať si zastupitelstvo zvolí členy rady a vedení města,“ podotkl Kroupa.

Na začátku čtvrteční schůze padl i návrh na odvolání samotného primátora a to z úst Matka. Tento bod však zastupitelé svým hlasováním ani neposunuli do programu. Jakub Macek, zvolený za Společně pro Jablonec, zase chtěl do programu bod o střetu zájmů Kroupy. Ten ale také hlasovacím sítem neprošel.

Jak již bylo naznačeno, celé napětí a hádky v koalici odstartoval střet zájmů Kroupy. Koaličním partnerům Kroupova ANO se nelíbí, že neexistuje žádná smlouva mezi městem a Grepou a nevzniká tedy nárok na finanční vyrovnání. Stěžují si též na to, že nemají všechny podklady, nebo si je musí shánět sami a většinu dodává Grepa a Kroupa.

Primátor navíc demonstrativně dokázal, že Grepa fakticky kamery Městské policie v Jablonci ovládá. Tlak na peněžní vypořádání se radnice s Grepou zesílil tak, že nechal nejprve minulý týden vypnout polovinu kamer ve městě a v úterý dopoledne odstavil na chvíli celý systém.

Loni na podzim vyhrála volby v Jablonci ODS, která poslední dvě volební období ve městě vládla. Přestože v třicetičlenném zastupitelstvu získala osm mandátů, skončila v opozici. Koalici se tehdy podařilo sestavit druhému ANO, které ve volbách získalo sedm míst v zastupitelstvu. Třetí skončili Piráti, kteří mají pět zastupitelů, čtyři získalo Společně pro Jablonec. V zastupitelstvu jsou také tři zástupci uskupení Starostové pro Liberecký kraj, dva za Novou budoucnost pro Jablonec a jeden z SPD.