V jablonecké Jizeře budou i byty a obchody, musí se vyřešit parkování

Budova pochází z roku 1908 a je postavená ve stylu geometrické secese. „Práce na Jizeře jsou v plném tempu. Potřebujeme ale součinnost města a majitelů okolních domů kvůli parkování. Jsme jediný barák uzavřený mezi ostatními a nemáme žádné parkovací plochy. Budeme je potřebovat, aby zde mohli svá auta odstavit lidé, co tady budou bydlet a obchodníci měli vyřešené zásobování,“ uvedl Miroslav Pelta na posledním jednání jabloneckého zastupitelstva.

Pelta slibuje mléčný bar

Vlivný podnikatel zároveň prozradil, že v Jizeře bude obnoven kdysi oblíbený mléčný bar, ale v budově od architekta Roberta Hemmricha vzniknou též kanceláře, obchody a čtrnáct bytů.

„Už to nabírá konkrétní směr. Zatím to vypadá, že rekonstrukce potrvá dlouho, ale věřte, že na jaře už to bude vidět. Tehdy se začnou dělat fasády, okna či výtahy. Na rekonstrukci nečekáme jen my jako vlastníci, ale snad celá obec Jablonečanů,“ doplnil Pelta.

Náměstek primátora Lukáš Pleticha doplnil, že už začala první jednání s vlastníky nemovitostí v sousedství Jizery.

„Všichni chtějí, aby byla Jizera zrekonstruovaná a my také, jelikož tahle část města si tak pěknou budovu zaslouží,“ řekl Pleticha.

Interiéry nejsou v ideálním stavu

Miroslav Pelta již dříve sdělil, že chce památkově chráněný dům vrátit takřka do původní podoby ze začátku 20. století.

„Už mám nájemce do nebytových prostor domu. Určitě tady ale obnovím oblíbený mléčný bufet. Chci, aby si Jablonečané připomněli minulost, i já na Jizeru rád vzpomínám a těším se na posezení v ní,“ řekl Pelta v březnu. Ještě dříve poznamenal, že Jizera vyžaduje velké investice a že je ve velmi dezolátním stavu, i když zvenčí to tak nevypadá.

Jaroslav Zeman z krajské pobočky Národního památkového úřadu před několika měsíci uvedl, že nebude problém se přiblížit původní podobě kavárny z roku 1908, jelikož v jabloneckém stavebním archivu leží rozsáhlá dokumentace a existují fotografie původního vzhledu budovy. „Interiéry Jizery nejsou v ideálním stavu, ale nejde ani o havarijní stav,“ popsal Zeman.

Kavárna Jizera nesla v období Rakouska-Uherska název Café Habsburg, po pádu monarchie se přejmenovala na Café Metzler. Dům měl i balkony, které ale byly ale v 80. letech minulého století kvůli havarijnímu stavu strženy. I ty slíbil Pelta obnovit.