Děti na hřištích popíjí a fetují. Volejte policii, žádá občany Jablonec

Obyvatelé vytýkají radnici, že s děním na dětských hřištích nic nedělá. Vedení města kontruje, že na to nemá dostatečnou oporu v zákonech a také tím, že lidé by měli častěji volat policii. V jiných městech kraje řeší drobnou kriminalitu na hřištích nebo v parcích například mobilní kamerou.

Smršť stížností se na hlavy představitelů jablonecké radnice snesla v úterý navečer na debatě v Eurocentru. Jeden z občanů například bědoval nad situací na nově vybudovaném hřišti v Táboritské ulici.

Děti tu pijí vodku, zlobí se obyvatelé

„Město tady vybudovalo hřiště, ale nikdo si již neuvědomil, že se na něj přestěhují všichni nepřizpůsobiví občané z okolí. Desetileté děti tady popíjejí z lahve vodku, najdete tu pohozené injekční stříkačky. Zejména o víkendu je tu hrozný hluk. Když zavoláme městskou policii, než přijede, deset výtržníků se rozuteče a dalších deset z toho má zábavu. Za čtvrt hodiny se vrátí nazpátek a vesele pokračují dál a vysmívají se nám,“ popsal jeden z diskutujících.

Podobné příklady z dalších dětských hřišť ve městě přidali i ostatní účastníci debaty. Problém je třeba s parkem v Horské ulici či hřištěm na sídlišti v Nové Pasířské.

Primátor Jablonce Petr Beitl uvedl, že podobné zkušenosti slýchá z různých koutů města a že problém se dá řešit jen v mezích platných zákonů.

„Tam, kde hřiště nejsou, je po nás obyvatelé chtějí, ale já je vždycky upozorňuji, že to s sebou nese i rizika. My potřebujeme podněty od místních a ty často nepřichází. Lidé třeba nevolají městskou policii. I když se jim třeba zdá, že se nic po příjezdu strážníků neděje, přesto by ji měli volat,“ vysvětluje Beitl.

„Potřebujeme totiž mít záznamy, mít zdokumentováno, co se tam děje. Pak se na danou lokalitu můžeme zaměřit. Existuje tu úřad pro sociálněprávní ochranu dětí, máme terénní sociální pracovníky z řad Romů, romské asistenty. Když se vyvine dostatečný a rozumný tlak na město, můžeme se na dané problémové místo zaměřit a být v něm častěji než jinde,“ říká Beitl.

V Turnově sleduje hřiště mobilní kamera

Podle něj v Česku chybí rozumná bytová a sociální politika státu, o kterou by se města mohla opírat.

„Mohli bychom například vybudovat nějaké domy pro tyto lidi, kde by byla zahrada, aby jich deset nebylo zavřeno v bytě o velikosti 2+1. Pak ti lidé prostě žijí na ulici. Nežijeme přeci v zemi, kde když lidi zavolají na policii, tak tam přijedou se zapnutými majáky, za pomoci obušků nahází ty lidi do antonů a někam odvezou,“ dodal primátor s tím, že podobné potíže řeší všechna česká města.

Problémy s výtržnostmi na dětských hřištích či v parcích trápí lidi třeba i v Turnově. Do problémových míst nasazují strážníci mobilní kameru.

„Dříve nebo později se nějaký způsob nepořádku na hřišti nebo parku objeví. My jsme loni získali mobilní kameru a instalujeme ji do problémových míst. Má to tu výhodu, že má online přenos. Operační důstojník vidí přímo, pokud se někde děje něco nepřístojného. Strážníci jsou tam okamžitě vidět, pokud nejsou u jiného případu, ale máme dobrou spolupráci i se státní policií,“ okomentoval ředitel městské policie v Turnově Luboš Trucka.

Dvě mobilní kamery vlastní i Jablonec. Využil je například při odhalování lidí, kteří zakládají černé skládky odpadu.

Na kouřící děti lidé nereagují jako dřív

I Trucka doporučuje, aby lidé volali pokaždé, když vidí něco nezákonného. „Pak se nám stane, že se o nějakém negativním vlivu dozvíme až za dva, tři dny a už s tím často nemůžeme nic dělat,“ doplňuje šéf strážníků.

Před dvěma lety vyvolalo rozruch video na němž se čtrnáctiletá dívka spolu se svými o dva roky mladšími kamarádkami na dětském hřišti v Jablonci opíjí rumem, kouří a mluví vulgárně. Ředitel občanského sdružení Most k naději Lubomír Šlapka tehdy uvedl, že takovéto chování dětí se již stalo v naší společnosti jistou normou.

„To, co bylo před deseti, dvaceti lety zcela neakceptovatelné, začíná být běžným jevem. Navíc veřejnost na kouřící či popíjející děti vůbec nereaguje. Buď je to lhostejnost, nebo i obava z toho, že budou nařčeni, že je obtěžují,“ řekl Šlapka.