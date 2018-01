Jablka jsou menší, kyselejší a stojí víc, zájem o ně však neklesá

Hodnotitele zajímal vzhled, vůně a chuť jablek. „Odrůdy vykazují menší šťavnatost, která je důsledkem poškození pozdními jarními mrazíky a následně nedostatkem vláhy v létě. S tím jsou spojené vlastnosti jako silnější slupka a vyšší kyselost. Nejvíce hodnotitelům chutnala odrůda Sirius, která překvapila právě kyselostí,“ shrnula mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková.

Podle ní ale kyselejší odrůdy jablek lidem chutnají a u českých konzumentů mají své místo. To potvrzuje i ředitel velkobíloveckého Jihofruktu Vlastimil Šemora.

„Každý je jiný, někdo se na kyselejší jablka přímo ptá, další chce sladší odrůdy Golden nebo Red Delicious. Podle našich zkušeností se chutě zákazníků v podstatě nemění a berou to, na co jsou zvyklí,“ podotýká Šemora, který je také šéfem odbytového družstva producentů ovoce.

Že jsou jablka kyselejší i menší potvrzuje také šéfka Okresní agrární komory a Zemědělského svazu Blansko Marcela Pokorná: „Každému zákazníkovi ale chutná něco jiného a nebyl zjištěn menší zájem o jablka z důvodu kyselosti.“

Podobně mluví i další oslovení pěstitelé. Za potíž však kyselá jablka považuje třeba znojemská školní kuchařka Lada Vejtasová. „Větší kyselost rovná se při vaření více cukru, toho se ale snažíme v rámci vyváženého nutričního jídelníčku vyvarovat. Naopak menší šťavnatost u jablek vítám třeba při pečení štrúdlu, těsto se pak netrhá,“ vysvětluje.

Sadaři řeší spíš jiný problém, velmi malé množství jablek. V Jihofruktu jich pomrzla třetina. „Spíš než na cenu to má vliv na to, že místo do dubna až června budeme letos jablka prodávat kratší dobu, jen do března,“ míní Šemora.

Marcela Pokorná z agrární komory říká, že někde je sklizeň vlivem počasí nižší až o 70 procent a tam mohou jablka prodávat až o 20 procent dráž. Vliv na cenu potvrdil i vedoucí úseku sadů Sady CZ z Velkých Němčic na Břeclavsku Martin Čech.

ÚKZÚZ hodnotí jablka každoročně. Všechny plody pocházejí výhradně z jeho pokusných sadů, tedy jsou vypěstované na území ČR. Ze 43 hodnocených odrůd bylo 22 zahraničních a 21 českých, z nichž tři odrůdy pocházely z takzvaného novošlechtění.