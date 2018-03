Já, hrdina - živá výstava v Písku

Já, hrdina je živá výstava Sladovny věnovaná složkám integrovaného záchranného systému a situacím, v nichž v případě znalosti správného postupu můžete zachránit lidský život.

Galerie hrou navazuje na loňskou velmi úspěšnou tvořivou výstavu Svět podle Šaška - To je město, jejíž hlavní náplní byla stavba kartonového města. Také tentokrát budeme stavět, výstava Já, hrdina však nabídne ještě mnohem více zábavy, ale také důležitých informací, které se každému návštěvníkovi budou hodit v běžném životě.

„V největším výstavním sále Galerie hrou jsme postavili silnici, vybudovali domy a zaparkovali makety policejního auta, hasičské cisterny a sanitky. Všechna vozidla IZS jsme propojili vysílačkami tak, aby bylo možné komunikovat s centrálním dispečinkem,“ popisuje ředitel největší dětské galerie v České republice Adam Langer, co návštěvníci v expozici najdou a s čím si budou moct hrát.

Už nám chybíte jenom vy. Pomůžete nám dobudovat město a vyrobit vozový park. Budete se pohybovat ulicemi v autě, na motorce nebo na čemkoli, co vás napadne. A v tom se stane nehoda! Víte, co byste měli udělat, když se v takové situaci ocitnete? My vás to během společné hry naučíme. Ve Sladovně si totiž můžete natrénovat hrdinské činy – a to je super.