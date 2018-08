Jihočeští politici přiznali příjmy. Kupují akcie i pozemky

MF DNES prošla přiznání hejtmanky, primátora a jejich radních. Nově se všichni museli mnohem více obnažit. Zatímco dříve musel žadatel o informace předložit své osobní údaje a následně mohl třeba na radnici začít nahlížet do dokumentů, teď jsou informace na internetu.

Stačí rozkliknout Centrální registr oznámení a zadat třeba Ivana Stráská (ČSSD), pak asi třikrát kliknout a už se může zájemce dívat na vyplněné oznámení jihočeské hejtmanky, které je velmi podrobné.

Co se změnilo 30. června 2018 Nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která mění rozsah zveřejňovaných údajů. Například: - v případě uvolněných komunálních politiků nově nebude zveřejňována část oznámení, která se týká věcí movitých a závazků - v případě neuvolněných komunálních politiků s výjimkou statutárních měst a jejich městských obvodů a městských částí (neuvolnění komunální politici v těchto městech mají stejný režim jako uvolnění komunální politici) nově nebude zveřejňována část oznámení, která se týká věcí movitých, závazků a příjmů Pozn.: Údaje o politicích jsou k dispozici na Centrálním registru oznámení cro.justice.cz, které zřizuje ministerstvo spravedlnosti.

Uvádí tam, že je například držitelkou akcií společností Ostroj Opava, Mostecké uhelné, České zbrojovky, Středočeské energetické a dalších.

A podobně vyplňoval i náměstek budějovického primátora František Konečný (ANO). Je například držitelem dluhopisu České republiky. Dále stejně jako řada ostatních uvedl, že mu patří stavba jako součást pozemku, na kterém je zřízena.

„Myslím, že je dobře, že se oznámení podává. Už tak pozitivně nevnímám, že má k údajům každý přístup anonymně. To, že může každý vidět třeba údaje o majetku a příjmech, by někoho mohlo navést ke zneužití takových informací ke kriminální činnosti,“ reagoval Konečný.

Upravený zákon o střetu zájmů, který s podáváním oznámení souvisí, zčásti kritizuje i vicehejtman Josef Knot (TOP 09).

„Myslím, že to může odradit od vstupu do politiky řadu schopných lidí. Mám s tím osobní zkušenost, když jsem někoho oslovil. Zveřejňovat některé údaje mi už přijde trochu za hranou, například kolik má člověk peněz na účtu nebo jaká je výše jeho hypotéky. Toho by měly být fyzické osoby uchráněny. Navíc někde na malé obci to pak může vést i k závisti,“ domnívá se Knot, který je zároveň místostarostou v Písku. I on uváděl, že je vlastníkem pozemku či nebytových prostor.

Situace se trochu změnila, 30. června začala platit novela zákona o střetu zájmů, která změkčila původní podmínky. Například už v případě uvolněných komunálních politiků nově nebude zveřejňována část oznámení, která se týká věcí movitých a závazků. To by mělo mít dopad už při podzimních volbách.

„Můj osobní názor je, že politická kultura u nás není schopná strávit, že by měla některé věci takto transparentně uvádět. Ale do výkonu funkce to zkrátka patří,“ domnívá se Martin Kameník, předseda sdružení Oživení, které se dlouhodobě zabývá střetem zájmů a vyšší transparentností na všech úrovních veřejné správy a politiky.

Hodně pestré oznámení pak má Jan Kubík (ANO), který byl loni náměstkem hejtmanky, než se na jaře roku 2017 rozpadla koalice. Stále je starostou Loučovic na Českokrumlovsku a také poslancem. V části dokumentu, kam se zapisují údaje o podnikání nebo provozování jiné výdělečné činnosti uvádí hostinskou činnost, prodej kvasného a konzumního lihu a lihovin, figuruje jako jednatel společností Služby Loučovice a Eltrio.

S příjmy za činnost v dozorčí radě Teplárny České Budějovice se pak netajili její předseda Miroslav Joch (ČSSD) ani místopředseda Roman Kubíček (ANO). První jmenovaný uvedl za tuto činnost příjem 420 tisíc korun, druhý 165 360 korun. Kubíček dále vyplnil, že je poslancem, členem dozorčí rady Jihočeského letiště České Budějovice a stejnou funkci má i ve státním podniku Řízení letového provozu České republiky.

A třeba u náměstka hejtmanky Zdeňka Dvořáka (KDU-ČSL) se lze dočíst, že samostatně provozuje fotovoltaickou elektrárnu a zveřejnil i drobný příjem ve výši 3 218 korun, které v roce 2017 vydělal v Zemědělské společnosti Dubné, stejně tak se ale netají prostředky v podílových fondech.