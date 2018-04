O hale se s námi radnice měla bavit dřív, říká šéfka moderních gymnastek

Můžete zdůvodnit, proč odmítáte demolici současné sportovní haly?

Vnímám, že je v Budějovicích málo sportovišť a ještě méně těch, která mají tak vysoký strop jako je ve sportovní hale. Pro náš klub moderní gymnastiky je klíčová. Máme teď jen provizorní řešení v hale v ZŠ O. Nedbala. To však není přechod do nového objektu, my už tam působíme, je tam skupina mladších dětí. Nám by se nová hala líbila a strašně ji chceme, ale zvolený postup je hodně nešťastný. Spousta věcí se měla řešit mnohem dříve.

Budete se muset dočasně uskromnit?

Když to zjednoduším, zatímco nyní jsme v jednom čase na dvou místech, pak se budeme muset natlačit do jednoho prostoru. Musím přesunout třicet dětí k dalším třiceti. Máme děti od čtyř let, ale třeba i Denisu Hadačovou, která se připravuje na Světový pohár, jež potřebuje prostor pro individuální přípravu.

Ve sportovní hale působíte od roku 2000, takže jste zažila i předchozí zhruba pět let staré plány na bourání a stavbu Centra halových sportů.

A ten příběh se opakuje. Když tenkrát ze stavby centra sešlo, upozorňovali jsme, ať se s námi v případě rekonstrukce nebo nové stavby někdo baví a zeptá se včas na požadavky sportovců. Dozvěděl by se, že tu třeba ze třinácti osm klubů potřebuje posilovnu, a pak by určitě v novém projektu nechyběla. Jenže žádné jednání včas nebylo. My sice nejsme ti nejdůležitější, ale třeba nikdo nepočítal s tím, že máme koberce, které potřebujeme mít vhodně uskladněné, ale ne daleko, protože jsou hodně těžké a musíme je tady s děvčaty složitě rozbalovat, což nám teď zabere i půl hodiny.

Pro tyto připomínky se loni uskutečnila schůzka se zástupci Atelieru 8000, který zpracovával projet multifunkčního centra. Účastnila jste se jí?

Samozřejmě a také jsme na řadu věcí s dalšími zástupci klubů upozornili. Bylo to ovšem tak, že nám už představili z velké části hotový projekt, do kterého nešlo vše zapracovat. Jen dílčí úpravy.

Podařilo se návrhy zapracovat?

To přesně nevím, protože jsme pak sice dostali zápis z jednání, ale nikoli reakci, co bude možné změnit, a co nikoli.

S vedením města jste se sešli poprvé až předminulý týden?

Ano, a to je myslím velká škoda. Měli jsme se společně o projektu bavit mnohem dřív, už na samém začátku, kdy se na radnici rozhodli, že se vrátí ke stavbě nového centra. Mohlo se předejít celé řadě problémů a nejasností. My se hodně bavíme s lidmi z volejbalu, se kterými se potkáváme a žijeme společně v obou halách, takže alespoň od nich jsme některé věci věděli.

A počítáte tedy s tím, že se bude sportovní hala bourat a po ní stavět centrum Dlouhá louka?

Stále ještě věřím, že ne. Vím, že nemůžeme chtít modré z nebe a nejde ve všem vyhovět. Ale nevnímám, že se má stavět multifunkční centrum, což bude pěkný prostor pro míčové sporty, ale nemyslelo se na atlety.