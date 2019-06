Soud snížil trest uprchlíkovi, který ukradl tržbu v nočním klubu na Folmavě

„Krajský soud zrušil původní rozsudek a rozhodl nově. Obžalovaný se odsuzuje k odnětí svobody v trvání osmi měsíců se zkušební dobou na 18 měsíců,“ upřesnila mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová.

Společnost, která při krádeži přišla o 70 tisíc korun, soud odkázal s nárokem na náhradu škody na občanskoprávní řízení.

Za krádež hrozilo dvaadvacetiletému cizinci až dva roky vězení.

Případ se stal začátkem ledna 2016. Abdullah Hussein si do nočního podniku na Folmavě zajel z uprchlického tábora v německém Viechtachu. Do Čech ho doprovázeli dva krajané.

Obžalovaný využil příležitosti, kdy si barmanka potřebovala odskočit, a ze šuplíku na baru ukradl peněženku s 25 tisíci eury. Všichni tři nasedli do taxíku a odjížděli zpátky do Německa.

Irácký uprchlík se před policisty schovával ve křoví

Taxikáři po cestě volala okradená barmanka, která mu vylíčila, co se stalo a ať otočí vůz zpátky. To už byli v Německu. Řidič taxík otočil a vracel se do Čech. Při otáčení Abdullah Hussein vyskočil i s naditou kasírtaškou z auta.

Policisté ho našli asi po hodině v příhraničním městečku Fürth im Wald, když se snažil schovat ve křoví.