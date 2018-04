Matka dítěti píchala inzulin kvůli sociálním dávkám. Zvrácené, řekl soudce

„Motiv vyplynul i ze znaleckých výpovědí, byl zištný - ve snaze získat sociální dávky na ošetřování nemocného dítěte. Zdůvodnění obžalované je zcela nelogické. Dávky inzulinu byly podávány dlouhodobě,“ zdůvodnil verdikt soudce Tomáš Kubovec

Jedinou polehčující okolností podle soudce byla dosavadní bezúhonnost obžalované, lítost nebyla zdaleka úplná. „Jednání považujeme za zvrácené a zrůdné,“ upozornil soudce Tomáš Kubovec. Trest vzhledem k okolnostem považuje za přiměřený.

„Jednání obžalované bylo nade vší pochybnost prokázáno. Jednala z důvodu získat neoprávněně sociálně dávky a zneužila k tomu zdravotní systém ČR,“ shrnula dnes v závěrečné řeči případ státní zástupkyně Margita Kralická.

Žalobkyně také upozornila na hazardní jednání Evy B. „Nedošlo ji, jak vážně ohrozila své dítě. To si ponese psychický handicap celý život,“ sdělila. Ta proto pro obžalovanou navrhla trest v polovině trestní sazby, která činí pět až 12 let.

„Promyšlenost a bezcitnost obviněné vůči svému malému synovi, člověku, který ji bezmezně věřil a miloval, je zavrženíhodná a zcela neomluvitelná,“ zdůraznila zmocněnkyně malého chlapce Barbora Velasquezová. Obhájce stručně požádal o mírné posouzení jednání své klientky. „Je mi to líto,“ hlesla Eva B.

Inzulin dítěti píchala nejméně dva měsíce

Dávky inzulinu matka dítěti píchala podle žalobkyně nejméně od června do srpna loňského roku. „Vyvolalo to u něj opakované stavy středně těžké hypoglykémie, nízké hladiny cukru v krvi. To u něj vyvolávalo třesy, bledost, bolesti hlavy, únavu, spavost a nárůst hmotnosti,“ uvedla státní zástupkyně Margita Kralická.

Na podivné zdravotní problémy dítěte upozornili v červnu 2017 lékaři na severní Moravě, odkud rodina pochází. Doktoři proto malého pacienta poslali do pražské Fakultní nemocnice v Motole. Jde o nejlepší pracoviště svého druhu v ČR.

Obžalovaná i zde při návštěvách dítěti opakovaně píchla injekci. Lékařům to neuniklo a upozornili policii. Kriminalisté matku zatkli loni na konci srpna v nemocnici, při prohlídce v pokoji malého pacienta objevili také inzulinová pera.

Své jednání vysvětlovala žena dost podivně

„Činu jsem dopustila, ale ne v takové míře, jak, uvádí obžaloba,“ řekla při dnešním výslechu Eva B. Ta připustila, že potomkovi aplikovala inzulin v červnu 2017 jednou doma a poté čtyřikrát v nemocnici v pražském Motole.

„Dítěti jsem píchala inzulin kvůli obavám z vysoké dávky inzulinu,“ vypověděla během výslechu dosti nelogicky obžalovaná. Chtěla mu tak prý pomoci s jeho zdravotními problémy. Obžalovaná lék vzala své matce bez jejího vědomí.

„Myslel jsem, že manželka má vzdělání zdravotní sestry, takže tomu rozumí. Blíže jsem se o zdravotní stav dětí nezajímal, lékařů se bojím,“ sdělil soudu mimo jiné otec dítěte.

Prokázal tak, že manželku po 13 letech opravdu moc nezná. Ta se vyučila prodavačkou, pracovala i jako uklízečka.

Obviněná popřela, že by inzulin ratolesti píchala proto, aby získala sociální dávky. Na nich matka tří synů však pobírala téměř 20 tisíc korun. „Dělala jsem to proto, že jsem blbá,“ podotkla při dnešním výslechu k motivu činu.. „Maminka chtěla peníze a auto,“ řekl naopak týraný hoch.

Při předchozích výsleších u policejního vyšetřovatele žena řekla, že dítěti píchla inzulin vícekrát, než sdělila u soudu. U soudu to však popřela s tím, že policisté její výpověď tehdy zmanipulovali. Tomu však podle soudu nic nenasvědčovalo.

Žena synovi diagnostikovala celou řadu nemocí

Obžalovaná tvrdila, že dítě trpělo celou řadou vážných problémů, například autismem či obrnou. Proto se o malého pacienta starala praktická lékařka i celá škála odborníků. „Při zpětném pohledu jsem přesvědčena, že matka účelově manipulovala s informacemi, která dávala lékařům,“ uvedl dnes praktický lékař.

Podle jeho názoru není vyloučeno, že podobně žena nakládala též s dalšími svými dvěma malými ratolestmi. „Myslím, že i ty byly přiváděny matkou do stavu nemocnosti,“ upozornil svědek. Podobně se vyjádřila také státní zástupkyně v závěrečném návrhu.

O tom, co se dělo v Motole, vypovídal ošetřující lékař.„Měli jsme podezření, že inzulin byl podán z vnějšího prostředí. To se záhy potvrdilo, nalezli jsme na těle i podlitiny. Všechno tak svědčilo o podezření na úmyslné poškození, proto jsme zavolali policii,“ uvedl doktor.

Motolští lékaři vyloučili čtyři z pěti různých diagnóz, o nichž zdravotníky přesvědčovala matka. Zůstaly jen problémy s astmatem. „Dítě bylo po zjištění příčin problému a léčbě na našem oddělení bylo veselé, mne objímalo, komunikovalo s ostatními pacienty,“ sdělil motolský lékař.

Žena má poruchu osobnosti, shodli se znalci

„Dítě mělo nízkou hladinu cukru, která ho mohla i ohrožovat na životě. V krátké době přibral šest kilogramů. Inzulin muselo dostávat po dobu několika měsíců, počet dávek však kvantifikovat nelze,“ řekl soudní lékař Jiří Hladík.

Motiv matky byl zištný, takový byl také názor psychiatra a psycholožky. „Obviněná trpí smíšenou poruchou osobnosti, přítomnost duševní choroby zjištěna nebyla. Motivem zřejmě byla snaha získat výhodu v podobě sociálních dávek,“ sdělil psychiatr Ladislav Procházka.

„Obžalovaná trpí disociální poruchou osobnosti, má sklony manipulovat se svým okolím,“ konstatovala psycholožka Jindřiška Záhorská. Podle ní je možnost resocializace obviněné mírně zhoršená vzhledem ke struktuře její osobnosti.

O případném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze.