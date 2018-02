Náš vztah nám záviděli, řekl muž viněný z pobodání partnerky třiceti ranami

Případ Alexandra M. z Chebu začal dopoledne projednávat Krajský soud v Plzni. Obžalovaný tvrdí, že si na útok nepamatuje.

„Je to hrozný, nic jsem neplánoval a nedovedu si to vysvětlit. Bylo to nějaké zatmění, zkrat, je mi to líto. Nevím, jak to odčinit. Mám se jí omluvit do televize nebo do rádia?“ prohlásil souzený muž před soudem.

Státní zástupce Jakub Kubias popsal, jak souzený sedmatřicetiletou přítelkyni napadl 30. května loňského roku dopoledne v chebském bytě.

„V úmyslu usmrtit ji použil paralyzér, který jí přikládal na různé části těla a při tom aktivoval elektrický výboj, aby eliminoval případnou obranu poškozené. Následně ji napadl kuchyňským nožem o celkové délce 29,6 centimetru, který si přinesl do bytu,“ popsal začátek útoku státní zástupce.

Žalobci zabralo několik minut, než popsal všechna zranění způsobená zhruba třicítkou bodnutí. Mezi nimi je i probodnutý hrudník, kdy nůž přeťal žebro a poranil plíci, žena měla řezné rány na krku, bodné u páteře, pořezané a rozřezané ruce, v břiše jí z rány vyhřezla poraněná střeva, bodnutí směřovala i do třísla.

Na lince 155 řekl, že se žena pobodala sama

„Obžalovaný pak zavolal na linku 155. Uvedl, že se jeho přítelkyně sama pobodala a pořezala a byt opustil. Bez urgentních operačních zákroků by zraněná zemřela,“ uvedl státní zástupce.

Invalida byl podle spisu v minulosti odsouzen i za násilí proti bývalé manželce. Před plzeňský soud přistoupil s vyjádřením, že krásný dlouholetý vztah s přítelkyní, který trval od roku 2000, jim závidělo široké okolí.

Podle jeho verze chtěl v osudný den ženě ukázat laserovou baterku, kterou koupil od bezdomovce.

„Držel jsem paralyzér v ruce. Najednou jsem dostal ránu a padl jsem na přítelkyni. Nevím, jestli výboj zasáhl i ji. Řekla, že chce na toaletu. Já šel do chodby, sedl si do křesla a brečel jako dítě,“ tvrdí Alexandr M.

Chtěl jsem se zabít ve vaně, řekl souzený muž

Pak se s ním podle něj přítelkyně pohádala kvůli jeho údajné nevěře s její sestrou.

„Já s ní nic ale neměl. Vzal jsem nůž a začal jsem se řezat do ruky, až mi stříkala krev. Ona řekla, že mi nic nepomůže. Co bylo potom, nevím,“ pokračoval souzený invalidní důchodce.

První, co si prý pamatuje, je, že žena ležela na zemi v předsíni a všude kolem ní byla spousta krve. Obžalovaný soudu vylíčil, že brečel a chtěl se jí zeptat, co se stalo, žena mu ale neodpovídala.

„Šel jsem do koupelny a chtěl se tam zabít. Napustil jsem si vodu do vany a připravil si prodlužovačku a fén. Vrátil jsem se za přítelkyní. Už reagovala a řekla mi, že se pobodala sama. Ať zavolám sanitku, jestli ji miluju,“ uvedl muž.

Doufal jsem, že mě policie zastřelí, sdělil muž soudu

Zda přítelkyni poskytl první pomoc, si nevzpomíná. Řekl, že v koupelně skočil do vany, zapnul fén, ale světlo zhaslo, tak se k ženě vrátil a líbal ji na rukou. „Řekla mi, ať se jdu převléct a odejdu,“ tvrdil před soudem.

Z bytu odešel ještě před příjezdem záchranky a policie a autem odjel pryč.

„Je záhada, že jsem byl schopný někam jet. Zastavil jsem u nějaké vody a lesa a byl tam celou noc. Modlil jsem se k Bohu, ať pobodaná přežije. Divil jsem se, že mě policie nenašla. Pak jsem zase jel dál. Objevila mě policie a doufal jsem, že mě zastřelí. Ale to prý oni nedělají, jak jsem se pak dozvěděl. Někde jsem potom zastavil,“ uzavřel u soudu Alexandr M.

Pobodaná žena má z obžalovaného obrovský strach. Proto ji i její sestru soud vyslýchal nejen bez obžalovaného, ale i bez veřejnosti. Takový postup soudu doporučili i psychologové a psychiatři.

Zraněná požaduje od útočníka odškodnění ve výši 1,5 milionu korun. Soud bude pokračovat výslechy svědků.