Dopravní systém s kamerami a radary vyjde Hradec Králové na 305 milionů

Dotace městu pokryje 212 milionů. Evropské peníze ale nepodpoří nákup samotných radarů, které město přijdou na 20 milionů korun.

„Náklady by mohl pokrýt výtěžek z penalizací. Odborníci z Českého vysokého technického a další nám spočítali výtěžnost na 37 milionů korun. Bylo by na nás, zda moduly radarů zůstanou na svých místech, nebo se časem podle potřeby přemístí na nová místa, případně zda se dokoupí další radary. Ten systém je navržený velmi střízlivě. Nikdo nás nemůže osočit z nějakého nadměrného fízlování,“ řekl vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení na magistrátu Karel Vít.



Zatím není zcela jasné, které části vnějšího okruhu a dalších výpadovek kamery pokryjí a na kterých křižovatkách budou zaznamenávat jízdu na červenou.

„S policií byly vytipovány lokality, kde k porušování předpisů dochází nejčastěji. Své požadavky mají také komise místní samosprávy,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Využití systému na výběr pokut však kritizoval opoziční zastupitel Jan Michálek (ODS): „Samozřejmě se mně nelíbí, jak někteří řidiči jezdí, ale mělo by se to spíš řešit prevencí než represí. Od občanů našeho města formou přestupkové daně vybereme dalších víc než 20 milionů ročně.“

Podle náměstka primátora pro investice Jindřicha Velicha (Slušná politika a Hradečtí patrioti) novinka dopravu zlepší: „Systém by měl dopravu zklidnit a zoptimalizovat. Měření bude fungovat hlavně preventivně.“

S radary souhlasila většina zastupitelů. „Jestli někdo jezdí 90 až 100 za hodinu, ať tu pokutu dostane. To není žádné tahání peněz z kapes daňových poplatníků. Bude to působit především preventivně. V jiných městech tato regulace rychlosti funguje velmi dobře. Ten, komu je to jedno, ať pokuty platí,“ argumentoval zastupitel Arnošt Urban (HDK).

Sanity a autobusy projedou rychleji

Dopravní systém rovněž umožní přednostní jízdu vozidel MHD. Tím by se mělo předejít zpožďování spojů. Semafory budou také umět dát přednost sanitkám, hasičům nebo policistům. Počítače řídící dopravu budou regulovat dopravu z jednotlivých směrů křižovatek podle aktuální hustoty. Celý systém by měl být v provozu nejpozději za tři roky.

Zastupitelé však odmítli zadat administraci projektu bez výběrového řízení konkrétní firmě.

„Jak může investiční oddělní vůbec najít takovou ..., já nevím, jak to slušně nazvat, zadat to bez výběrového řízení lidem, kteří uvádějí jako dobrou referenci administraci ZUŠ Střezina,“ prohlásil opoziční zastupitel Martin Hanousek.

Investiční odbor magistrátu vedený Vedlichem hájil návrh časovou tísní pro získání dotace a potřebných povolení. Nakonec zastupitelé rozhodli o tom, že administrátora vybere město ve veřejné soutěži.