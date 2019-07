Města rozšiřují nabídku suvenýrů, lidé kupují slamáky, mince i slivovici

U vchodu do infocentra v Uherském Hradišti nově stojí automat. Za padesát korun nebo dvě eura během chvíle vyrazí návštěvníkům pamětní minci. Jednu s motivem veduty, tedy graficky znázorněného pohledu na město, druhou s krojovaným párem.

„Folklorní motivy a upomínkové předměty typické pro Hradiště u nás turisté vyhledávají. Každoročně se snažíme přicházet s novinkami, aby i lidé, kteří se sem vracejí opakovaně, mohli získat něco nového,“ vysvětlila vedoucí Městského informačního centra Hana Patková.

Novinek tu mají více, například regionální vína, medovinu nebo piva, tašky a peněženky z použitých propagačních bannerů nebo nové pohlednice, razítko či turistickou vizitku s vyobrazením městského opevnění.

„Právě turistické vizitky, nálepky, známky či deníky jsou věci, o které je největší zájem,“ zmínila Patková.

Hosté si ale z infocentra mohou odnést třeba i regionální knihy či cédéčka s folklorními skladbami.

„Snažíme se uspokojit co nejvíc zákazníků, a to i co se týče ceny, kterou za suvenýr zaplatí. Když přijede na výlet skupina dětí, zajímají je věci jako píšťalky, strouhátka či propisky, které pořídí do padesátikoruny. Ale dost návštěvníků sáhne i po dražších předmětech, jako je třeba kabelka s folklorními motivy za pětistovku,“ popsala vedoucí informačního centra.

Zlínské předměty odkazují na baťovskou tradici

V infocentrech se při vybírání suvenýrů snaží být nápadití. Například v Hulíně letos začali nabízet slaměné klobouky a sluneční brýle s logem města, které mají v horkých dnech okamžité praktické uplatnění.

Ve Zlíně jsou zase k mání třeba plechové hrnečky, ponožky, čokolády či plátěné tašky. Letos na sobě mají natisknuté nové logo „Rozvaž se ve Zlíně“.

„Jsou tu vyobrazeny typické zlínské budovy a mezi nimi vedou naznačené trasy v podobě tkaniček od bot. Jde o odkaz na baťovskou obuvnickou tradici,“ nastínila Zuzana Vičíková ze zlínského infocentra.

Další novinkou jsou ve Zlíně keramické zvonečky s budovou radnice nebo zlínským mrakodrapem ve svitovském areálu. V záplavě nabízených předmětů nechybí ani tradiční valašská slivovice.

Kroměříž představila jako letošní novinku speciální omalovánky. Lidé v nich najdou 12 originálních obrázků Kroměříže doplněných o veršované texty s nimi související. Omalovánky necílí jen na děti, ale i na dospělé, jimž mohou posloužit jako odreagování od stresu.

„Nabízíme způsob jisté relaxace. Po vymalování předlohy pastelkami či jinými barvami lze získat pěkný suvenýr z Kroměříže. A pokud si některý z listů lidé zarámují, mají originální obraz trvale připomínající Kroměříž,“ řekl vedoucí odboru kultury cestovního ruchu Pavel Zrna.

Ve Vsetíně letos do nabídky zařadili valašské ponožky, plátěné nákupní tašky nebo magnetky s lidovým motivem. Infocentrum tu nabízí předměty, jež odkazují především na Valašsko. Jsou často vyráběné v dílnách místních tvůrců, třeba řezbářů.

„Nabízíme například i mýdla, která vypadají jak ovečka ze znaku Vsetína. K dostání jsou také panenky v krojích, pravý valašský klobouk nebo zdobné lahve na slivovici od místního skláře,“ vyjmenovala mluvčí Vsetína Jana Raszková.