Žďár chce převzít „íčko“. Bude to osmkrát dražší, varuje provozovatel

„Jsme s touto službou spokojeni, nicméně nám zajišťuje pouze to, co máme smluvně ošetřeno. A další aktivity, které si představujeme, bychom si museli externě doobjednat. Druhou možností je začít řešit informační centrum vlastní formou stejně jako v jiných městech,“ vyjádřil se žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Podle plánů vedení města nový vedoucí „íčka“ nastoupí v říjnu, v první fázi budou chod zajišťovat dva zaměstnanci. Na stejném místě jako dosud by měli nabídnout služby nejen pro turisty, ale také pro občany města.



„Zvažujeme, zda by si lidé v TIC mohli vyřídit i některé věci, kvůli kterým chodí na úřad. Mohla by zde fungovat pobočka pokladny, Czech POINT nebo prodej lístků do našich příspěvkových organizací,“ uvedl několik příkladů starosta.

Podle vedoucího Regionálního muzea Zdeňka Málka, do jehož kompetencí by mělo TIC nově spadat, je zatím předčasné změnu podrobněji komentovat. „Nejdřív se musí vyřešit věc s panem Nahodilem. V této fázi s tím ještě nemám nic společného,“ řekl pouze.

Muzeum spravuje kromě budovy Tvrze také zrekonstruovaný Moučkův dům.

Roční náklady na provoz radnice odhaduje na 1,5 milionu

Nejde o první pokus o změnu provozovatele TIC, o tom se mluvilo už v minulém volebním období. Podle Nahodila však městu tímto krokem výrazně vzrostou náklady. „Odhaduji podle zkušeností z jiných měst, že provoz bude stát osmkrát víc než dosud,“ poukazuje.

Podle varianty schválené radními budou předpokládané náklady na nové infocentrum přes 1,5 milionu korun. Počítají se dvěma stálými zaměstnanci plus dvěma sezonními brigádníky.

Většina okolních měst provozuje „íčko“ sama, například Polička však podle Nahodila využívá stejný model jako Žďár.

V posledních letech město poskytovalo ze svého rozpočtu finanční příspěvek na pokrytí nákladů spojených s provozem ve výši 170 tisíc korun ročně. Naopak Nahodil platí městu za využívání prostor nájem 102 tisíce. Smlouva je vždy uzavírána na jeden kalendářní rok. Pokud mu město neprodlouží smlouvu, přemístí svoji cestovní kancelář na jiné místo.

Pro další vývoj bude důležité jednání začátkem února. „Budeme se domlouvat na podmínkách, jak TIC plynule převést na město,“ zmínil Nahodil. Jak upozornil, město také bude muset získat certifikát, převod služby může podle něj zkomplikovat i dotace, kterou Nahodil dostal od Kraje Vysočina.

Hledá se i nájemce, který by provozoval Radniční restauraci

Kromě nového turistického centra bude muset vedení města vyřešit také využití suterénu Staré radnice. Už zhruba dva roky marně hledá nového nájemce Radniční restaurace.

„Zájemci obvykle rychle vycouvali. Je nutné investovat do vybavení kuchyně, kterou vybavíme až podle představ nájemce,“ uvedl starosta Navrátil. „Zamyslíme se nad tím, jestli mít v prostorách stále restaurant, nebo pro ně najít jiné využití,“ dodal.