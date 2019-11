Vary plánují přestěhovat hlavní infocentrum na poštu, to druhé zruší

V současnosti fungují v Karlových Varech dvě pobočky, a to v soukromé budově Becherplatzu, kolem které procházejí návštěvníci z dolního nádraží, a dům UVA v ulici Lázeňská, vedle nějž se nachází Mlýnská kolonáda.



„Zabývali jsme se tím, jak máme pobočky infocenter využité. Zjistili jsme, že tu v budově Becherplatzu využívají obyvatelé města z devadesáti procent pouze k nákupu vstupenek. Proto jsme si říkali, že bychom tuto pobočku zatím zavřeli, a to i vzhledem k nedostatku pracovníků,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Vedení radnice předpokládá, že by si lidé namísto v Becherplatzu mohli kupovat vstupenky na kulturní akce v předprodeji jízdenek karlovarského dopravního podniku. Ten se nachází naproti Tržnici.

Turistům, kteří by v Becherplatzu hledali informace, kam se v Karlových Varech vydat, by podle primátorky poradili tamní zaměstnanci. Uzavření pobočky ušetří 2,6 milionu korun. Tato suma má zůstat infocentru na lepší propagaci města.

Hlavní infocentrum by mohlo sídlit na poště

Stěhovat by se však v budoucnu mohla i pobočka v domě UVA. „Jednáme se zástupci České pošty ohledně její hlavní budovy v Karlových Varech o tom, že bychom tam zřídili centrální infocentrum,“ prozradila primátorka.

Doplnila přitom, že budova má dvě části a vzhledem k tomu, že o listovní služby už není takový zájem, prostory by mohly sloužit právě městské organizaci. „Nyní jde o to, o jak velkou část půjde, ale měli se k tomu a tato spolupráce by jim byla i příjemná,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová.

Pokud spolupráce s poštou vyjde, město by infocentrum fungující v památkově chráněném dřevěném tržním krámku UVA zrušilo. Podle radních je totiž v nevyhovujícím stavu, ačkoli v minulosti prošel nákladnou rekonstrukcí za zhruba 10 milionů korun.

Dům ale stále řeší potíže s vodou a vlhkostí, kvůli kterým byl nyní zhruba dva měsíce zavřený. „Po opěrce nebo skalním masivu tam stéká voda,“ přiblížil radní Martin Dušek. Město přitom ještě začátkem letošního března poslalo na vysušení budovy 770 tisíc korun s tím, že půjde o definitivní řešení. To se však nepodařilo.

Infocentrum se do zrekonstruované budovy UVA přestěhovalo v červnu 2013 a potíže s vlhkostí se objevily jen několik měsíců poté. Předtím dočasně působilo v divadle Husovka zcela mimo turistický ruch. Přestěhovalo se tam po prodeji domu v Lázeňské 1, kde původně fungovalo.

Podle primátorky by do budoucna k centrálnímu infocentru měly přibýt ještě infopulty. „Vznikly by na příjezdových lokacích a jejich úkolem by bylo to, pokud k nám přijedou hosté z větší dálky, aby se byli schopni rychle zorientovat,“ uvedla.

Karlovarský kraj přilákal víc turistů

Karlovarské infocentrum bude mít od 1. prosince nového ředitele. Stane se jím Josef Dlohoš a nahradí Radka Volfa, který na funkci rezignoval. Celkem se o ředitelské křeslo hlásili čtyři zájemci.

Návštěvnost Karlových Varů za poslední dva roky stále stoupala. „Data za celý rok 2018 pak ukazují, že celkem přijelo do Karlových Varů o 9 procent klientů více než v roce 2017 a zároveň zde strávili o jedno procento nocí více,“ uvedli k loňským datům statistici. Nejvíce hostů bylo z Česka, dále Německa, Ruska, Číny, Tchaj-wanu, Ukrajiny, Slovenska, Spojených států amerických, Izraele a Polska.

Nárůst turistů lze v Karlových Varech předpokládat i po zápisu na Seznam světového dědictví. Rozhodnout by o něm měl výbor na svém 44. zasedání, které se uskuteční příští léto v Číně.