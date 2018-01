Snížení limitů je výsměch Ostravanům, řekl pirátský poslanec Černohorský

Škodliviny z Polska však zamořují vzduch také u nás. „Je to výsměch všem lidem na Ostravsku, kteří dlouhodobě dýchají vzduch znečištěný daleko nad rámec zákonných limitů,“ zkritizoval v úterý Hünerův návrh pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

Připomněl, že našim severním sousedům teprve nedávno skončila výjimka, která jim umožňovala vypouštět více škodlivin do ovzduší, než mohly podniky u nás.

„Ministr se narodil v Ostravě, situaci s ovzduším v regionu tedy dobře zná. Jediným vysvětlením jeho kroků je to, že dřív působil v ČEZ a Elektrárně Dětmarovice. Průmyslová lobby už však nemůže být nadřazena nad zdraví lidí,“ dodal Černohorský.

Stejně to vnímá i ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). „Jsem kvůli tomu ještě plný emocí,“ přiznal ve středu s tím, že v noci před jednáním vlády si o tom psal s premiérem Andrejem Babišem i ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. „Oba mě ujistili, že návrh nepodpoří. A podstatné je, že vláda návrh v ranních hodinách skutečně zamítla,“ řekl primátor.

Macura doufá, že ani Polsku se nepodaří vyjednat další výjimky

Hüner odůvodnil návrh tím, že do splnění přísnějších limitů budou muset firmy v Česku investovat až 20 miliard. „To povede ke zvýšení cen tepla a elektřiny,“ sdělil ČTK.

Macura ale doufá, že ani Polsku se nepodaří vyjednat další výjimky, a chce o tom mluvit s europoslanci. Kdyby Polsko se žalobou uspělo, byla by to podle Macury pro Ostravu i celé Česko špatná zpráva, která by zmařila všechny dosavadní snahy o zlepšení životního prostředí.

„Investujeme miliony z rozpočtu města do ekologizace dopravy i lokálních topenišť. Už máme přes tisíc žadatelů o výměnu kotlů, což může v příští topné sezoně snížit množství vypuštěného prachu v Ostravě až o sto tun,“ řekl Macura.

„Jako město ani kraj se zatím nevejdeme do imisních limitů – nesplňujeme unijní podmínky kvality vzduchu, který dýcháme. A protože nic není důležitější než zdraví lidí, které nelze přepočíst na peníze, je čas přitáhnout šrouby průmyslovým podnikům,“ dodal ostravský primátor.