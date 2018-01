Chrudim se těžce smiřuje s plány na sedmdesátku směrem na Slatiňany

Ani ne dva a půl kilometru dlouhý úsek silnice od železničního přejezdu v Chrudimi po Slatiňany je bezpečný jen zdánlivě. Od roku 2007 zde při dopravních nehodách zahynulo pět lidí a pět bylo těžce zraněno.

Ředitelství silnic a dálnic je ochotno za větší bezpečí chodců i řidičů zaplatit miliony. Chrudimští politici ale ani po třech letech příprav nejsou jednotní v tom, jak a zda vůbec je vhodné silnici přebudovat.

Na silnici by se mohlo podle plánovaných úprav jezdit maximálně sedmdesátkou, přibyly by ostrůvky pro chodce, přechodová místa, chodníky, silnice by se rozšířila, pro zastávky autobusů by vznikly nové zálivy.

Místostarosta Chrudimi Roman Málek (KDU-ČSL) si ale myslí, že projekt je zbytečným vyhazováním peněz, který v konečném důsledku jen zpomalí dopravu a vytvoří řadu bariér na silnici. Souhlasí jen s rozšířením silnice, se snížením maximální povolené rychlosti už ne. „Zavedení sedmdesátky nic neřeší,“ uvedl.

Na nedávné tiskové konferenci města zase starosta Chrudimi Petr Řezníček (SNK-ED) kritizoval, jak je řešena křižovatka ulic Obce Ležáků se Sečskou ulicí, protože by na ní mohly mít kamiony při zatáčení potíže. „Město má právo upozornit projektanta,“ uvedl.

Místostarosta plán odsouhlasil, neřekl to ale kolegům

Jenže nyní se ukázalo, že město s chystaným projektem na zklidnění silnice ve skutečnosti už dávno vyjádřilo souhlas ústy svého místostarosty Jaroslava Trávníčka (ČSSD). To ostatní radní zaskočilo.

„Pan kolega něco dohodl, a nikoho neinformoval. Byli jsme postaveni před hotovou věc. Ve čtvrtek jedu na jednání, kde se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a projektantovi omluvím za zmatky, které se tu objevily,“ řekl Řezníček.

Trávníček potvrdil, že vedení města nevědělo, co přesně se na silnici chystá. „Je pravda, že někomu ve městě se to teď nelíbí. Ale všichni věděli, že se připravuje zklidnění. Zdá se, že si konkrétně představovali něco jiného, nevím však co. Těžko je možné silnici zklidnit bez snížení rychlosti,“ uvedl Trávníček. „Já jen pevně doufám, ze ŘSD nezačne úpravy realizovat v podobě, jak je za město kolega odsouhlasil,“ uvedl Málek.

Naopak starosta Petr Řezníček soudí, že Chrudim by neměla zpochybňovat projekt, na který místostarosta už kývl.

Další diskuse odmítá například Věra Doležalová, která u frekventované silnice žije. „Je to připravené, úpravy by ochránily chodce i cyklisty. Je to tu nebezpečné, auta tady jezdí strašně rychle. Jsem z toho nešťastná, zbytečně tu umírají lidé a vedení města to bagatelizuje,“ uvedla Doležalová.

Místostarosta Jaroslav Trávníček chystané změny hájí.

„Měřili jsme tam rychlost a z přibližně 40 tisíc aut jich jelo přes jedenáct set vyšší rychlostí než 99 kilometrů v hodině, nejvyšší rychlost byla 159 kilometrů v hodině, ale běžně se tam jezdí i 140 kilometrů v hodině. Jsem přesvědčen, že tuto silnici je třeba zklidnit,“ uvedl.