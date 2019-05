Hyundai v Nošovicích vyrobil tři miliony aut, jubilejní kus jde do Německa

„Jubilejním vozem se stal model Hyundai i30 N, jehož budoucí majitel je z Německa,“ prozradil mluvčí automobilky Petr Vaněk.

„Současně jsme se symbolicky rozloučili s výrobou modelu Hyundai i20, který dlouhá léta patřil mezi typy automobilů vyráběných tady v Nošovicích,“ podotkl mluvčí.



„Kdybychom seřadili automobily vyrobené v Nošovicích za sebe, sahala by ta řada vozů z Prahy do New Yorku a zpět,“ řekl při oslavě vyrobení třímiliontého vozu někdejší prezident nošovické automobilky a nynější prezident Hyundai Motor Europe Dong Woo Choi.

Sériová výroba začala v Nošovicích na podzim roku 2008. Výstavba zdejšího závodu se stala jednou z největších zahraničních investic v historii České republiky, cena areálu přesáhla 31 miliard korun.

Stavbu automobilky v polích nad Nošovicemi podpořil i stát, který se v investiční smlouvě se společností Hyundai vedle investičních pobídek zavázal k další podpoře firmy. Některé sliby ovšem nebyly dodnes splněny.

Stát se například zavázal vybudovat novou silnici ve směru na Slovensko, kde má blízko za hranicí – u Žiliny – své sídlo sesterská automobilka Kia. Odtamtud do Nošovic míří motory, opačným směrem pak převodovky.

Silnice dosud není dokončena, dostavět schází poslední úsek mezi Třanovicemi a Nebory. O dostavbě nyní ŘSD jedná.

Zatím nesplněný je i slib výstavby okružní křižovatky u areálu průmyslové zóny v Nošovicích, který by zajistil snadnější dopravní napojení na dálnici D48.

„V květnu jsme oslavili třináct let od podpisu investiční smlouvy a třináct let nenaplněných slibů,“ poznamenal Vaněk.

„Za poslední rok se ale začalo intenzivně pracovat na získávání potřebných povolení tak, aby se mohlo začít stavět co nejdříve. Stále ale nejsou například vypořádány pozemky. To se vše ale řeší a vypadá to, že by se mohlo brzy začít stavět.“

Nesplněné závazky státu však automobilce v její historii nebránily vyrábět na plnou kapacitu – v Nošovicích je možné vyrábět přes 350 tisíc automobilů ročně.

Na výrobě se podepsal i brexit

V současnosti se jich zde vyrábí o něco méně.„Oproti loňskému roku byl plán výroby mírně snížen,“ vysvětluje Vaněk. „Svou roli v tom hrály například obavy z brexitu, kdy byli naši zákazníci na britských ostrovech opatrnější při nákupech nových vozů, určitými problémy prošly i trhy v Turecku nebo v Jihoafrické republice.“

Na zaměstnanost ale nemělo snížení výroby podle mluvčího firmy vliv.

„Linka jede stále stejně rychle, tempo výroby je 66 automobilů za hodinu a nelze je snižovat. Proto jsme v prvním kvartále tohoto roku zařadili několik nevýrobních pátků, kdy zaměstnanci zůstali doma. Teď už do konce roku nic takového neplánujeme,“ vysvětlil Petr Vaněk.

V současnosti v Nošovicích pracuje 3 284 kmenových a agenturních zaměstnanců, počet lidí zaměstnaných v dalších firmách, které příchod společnosti Hyundai do České republiky přilákal, se odhaduje na deset tisíc.

„Pracuji sice na lince, ale nestěžuji si,“ řekl osmatřicetiletý Martin, který je v nošovické automobilce zaměstnaný už šest let. „Za ty peníze, co tady dostávám, to celkem ujde, jinde to bývá horší,“ dodal.

Po skončení výroby typu i20 chystá automobilka změny až pro příští rok. „Rok 2019 je rokem příprav na velkou modelovou ofenzivu, která přijde v roce 2020, konkrétní ale zatím být nemůžeme,“ sdělil mluvčí Vaněk a dodal, že se v současnosti v nošovické továrně vyrábí typy i30 a Tucson.