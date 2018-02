Dřevěná Hýlačka shořela, nová je kovová a bojuje v celostátní anketě

„Máme velikou radost, že se právě do užšího výběru dostala naše Hýlačka. Je to ocenění i dobrá zpráva pro nás, že se rozhledna líbí a lidé ji mají rádi. Přijde mi to jako včera, kdy jsme ji znovu otevírali,“ zavzpomínal na srpen 2015 Radek Přílepek, předseda táborské pobočky Klubu českých turistů, který stavbu kovové rozhledny organizoval.

V současné době Klub českých turistů na rozhledně nechystá velké novinky, ale drobná doplnění inventáře.

„Doplnili jsme dalekohled, ještě nám zbývá dodělat panorama formou popisek a nákresů nahoře na plošině. A samozřejmě se těšíme na turistickou sezonu, kdy bychom chtěli zase začít s prodejem suvenýrů u rozhledny. O letních prázdninách se návštěvníci potěší nabídkou turistických známek, pohledů, magnetek a turistických vizitek,“ přiblížil Přílepek.

Táborský Klub českých turistů zaznamenává návštěvnost Hýlačky od jejího otevření v roce 2015. Od začátku provozu nové rozhledny sem přišlo zhruba 47 501 lidí.

„Když přes turniket po zaplacení stačí projít víc osob, tak to samozřejmě nezaznamenáme. Jinak je ale návštěvnost opravdu vysoká. Pořádáme různé turistické a sportovní akce ve spolupráci s místními částmi Horky nebo Větrovy a místními fotbalisty, například běh Stříbrnou stezkou, během toho je vstupné volné. Takže těch lidí, co vystoupali nahoru, je mnohem více,“ dodal ještě Přílepek.

Historie rozhledny sahá do roku 1920

Rozhlednu Hýlačka u Tábora postavili členové Klubu českých turistů už v roce 1920. Původně nesla název Svoboda, protože o její stavbě se rozhodlo v roce 1918, kdy vzniklo samostatné Československo.

Hlas pro Hýlačku Zájemci o účast v anketě mohou zaslat svůj hlas Hýlačce na e-mailovou adresu rozhledna-anketa@centrum.cz. Hlasovat lze do 28. února. Stačí uvést název rozhledny nebo její číslo v anketě (v případě Hýlačky je to číslo 9).

Časem se ujal název Hýlačka po kopci, na kterém se tyčí. Původně byla rozhledna vysoká jen 18 metrů a nabízela rozhled ze 14 metrů, vrch byl v té době holý, a tak do okolí byl rozhled dostačující.

Dřevěnou věž navrhl pražský architekt Theodor Petřík. Výstavba stála 45 tisíc korun, peníze na ni poskytli mecenášové a obec Větrovy. V průběhu druhé světové války sloužila Němcům jako letecká pozorovatelna.

V roce 1995 byla prohlášena za kulturní památku. Její osud byl málem zpečetěn první lednový den roku 2012, kdy celá shořela. Příčina požáru dodnes nebyla určena. Místní klub turistů založil veřejnou sbírku na stavbu nové Hýlačky, která spatřila světlo světa v roce 2015.

„Mohli jsme postavit repliku, ale nemělo cenu vytvořit rozhlednu, ze které nebude vidět. Rozhodli jsme pro mnohem vyšší stavbu, a i proto je jiná, ačkoli tvarem na tu původní odkazuje,“ popsal dříve Přílepek.

Nynější kovová rozhledna s necelými 36 metry je téměř dvakrát vyšší než její dřevěná předchůdkyně. Přesně 136 schodů dovede návštěvníka na plošinu ve výšce 25 metrů nad zemí.

Stavba vyšla na necelých osm milionů korun, lidé ve veřejné sbírce přispěli celkem 800 tisíci korunami. Jihočeský kraj dal 2,5 milionu a stejnou částku město Tábor, zbytek doplnila pojistka z původní rozhledny.