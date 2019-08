Testy hybridních autobusů potvrzují úspory, do ulic vyjede zkušebně další

Hybridní autobus Solaris Urbino 12 Hybrid, který pražský dopravní podnik nasadil do testovacího provozu v červenci, doplní další autobus kombinující spalovací motor s elektromotorem.

Technologií jsou oba dopravní prostředky podobné. Autobus společnosti Iveco Urbanway Hybrid je dvanáct metrů dlouhý a pojme osmdesát šest cestujících. Pro jízdu používá technologii sériového hybridu.

„Vznětový motor pohání generátor, který zároveň slouží k jeho startování. Kola roztáčí elektromotor napájený z generátoru či z kondenzátorů umístěných na střeše. To znamená, že mezi vznětovým motorem a koly není žádná mechanická vazba,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Pohanová.

Kondenzátory, které zde zastávají roli baterie, ukládají elektřiny při brzdění nebo spalovacím motorem.

Jízda bez emisí se aktivuje při rychlosti autobusu do 20 kilometrů za hodinu, tedy při dojezdu, nebo rozjezdu z autobusové zastávky, nebo u semaforů. Tím se nejen šetří nafta, ale snižuje se také hluk, protože motor neběží naprázdno.

„Podle výrobce spotřeba paliva tohoto vozidla je až o 30 procent nižší, a také emise CO2 mohou být až o 30 procent nižší v porovnání s dieselovými autobus,“ dodala Pohanová.

Jízdu autobusem mohou cestující vyzkoušet do 10. října na linkách č. 133, 165, 175, 207 a 213. Na stejných linkách jezdí do konce 22. září také hybridní autobus Solaris. Následovat bude vyhodnocování testovacích jízd a vypsání veřejné zakázky na dodavatele. To by mohl dopravní podnik vypsat během příštího roku.



„Vzhledem k tomu, že máme 1200 autobusů a každý rok obnovuje až 120 z nich, předpokládám, že koncem roku 2021 by se mohli cestující setkat s prvními hybridními autobusy setkali v ulicícíh,“ sdělil vedoucí autobusového provozu Jan Barchánek.