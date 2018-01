VIDEO: Student vytvořil světelný meč, čepel září díky jedné diodě

Nemá masku Dartha Vadera ani kostým galaktických vojáků. Zato se může student zlínské univerzity Marian Skucius pochlubit světelným mečem, který by mu záviděli všichni fanoušci Luka Skywalkera.

Meč z Hvězdných válek, který váží zhruba jeden kilogram, se skládá ze dvou částí. Čepel je dlouhá metr, rukojeť má 30 centimetrů a skrývá veškerou elektroniku. Výrobek nabízí možnost střídat barvy, na výběr jich je osm – například červená, zelená, fialová a nechybí mezi nimi ta „pravá modrá“, kterou měl meč rytířů Jedi.

„Základem celého svitu čepele je jedna dioda, k tomu bylo potřeba sestavit elektroniku – přepínač, odpory, baterie,“ poznamenal dvaadvacetiletý student z Uherského Hradiště.

„Na diodě je čočka, aby se světlo soustředilo do úzkého pruhu. Dále bylo potřeba zajistit, aby co nejvíce světla zůstalo uvnitř čepele,“ vysvětlil Skucius.

Materiálů použil několik: ocel, nerez ocel, plast i třeba obyčejný celofán.

„Je to světlovodný materiál. Je dostupný a levný. Je jen nutné správně zvolit tloušťku vrstvy, aby dobře vedl světlo a netlumil ho,“ upozornil fanoušek kultovní filmové série.

Světelné meče chce vyrábět na zakázku

Zhotovit světelný meč ho napadlo uprostřed prázdnin. Jenže než jej skutečně držel v ruce, uběhly dva a půl měsíce. Na počátku si výrobek navrhl v 3D programu.

„Šlo mi o to, aby se do meče vešly všechny,vnitřnosti‘ a samozřejmě aby i dobře vypadal. Pak přišel na řadu vývoj, spoustu věcí jsem musel odzkoušet, jestli fungují,“ objasnil student druhého ročníku oboru procesního inženýrství na technologické fakultě.

Nejvíce zabrat mu dala výroba nerez ocelových dílů na rukojeť.

„Jsou strašně tvrdé. Vše jsem dělal ručně, řezal jsem si to pilkou nebo flexou, pak jsem to dobrušoval, lepil, ručně jsem to i vyleštil,“ usmívá se Skucius.

Do budoucna by meč rád doplnil ještě o zvukový efekt. „Rád bych je pak vyráběl pro fanoušky na zakázku,“ naznačil.

Světelný meč není jeho prvním úspěchem. Už na uherskohradišťské průmyslovce, na níž studoval obor zaměřený na elektro, vytvořil se svým spolužákem funkční model dopravní křižovatky.