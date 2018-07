Liška a mládě spadly do jámy, záchraně se bránily kousáním a škrábáním

Hasiči vyjížděli na pomoc zvířatům v nesnázích kolem osmé hodiny do Arnoltic, které jsou součástí obce Huzová.

„Po příjezdu zjistili, že dvě lišky - pravděpodobně matka a její mládě, spadly do zhruba dva metry hluboké jámy připravené pro výstavbu vodního propustku u opravované silnice v obci. Ta měla po stranách dřevěné bednění, na dně byla hlína,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Vladimíra Hacsiková.

Hasiči nejprve zkonzultovali postup se zástupkyní příslušného místního úřadu dohlížejícího na životní prostředí a poté se pustili do záchranné akce. Podle očekávání ale zvířata přílišnou blízkost lidí neoceňovala a vyproštění se bránila.

„Hasiči se proto rozhodli nejprve zachránit mládě, které po vytažení a vypuštění do přírody rychle pelášilo do lesa. Dospělá liška se vytažení bránila kousáním a škrábáním, po opětovném puštění na svobodu i ona zamířila do lesa. Zásah nakonec trval hasičům necelou čtvrthodinu,“ shrnula Hacsiková.

Záchrana zvířat v nouzi není ojedinělou součástí práce hasičů, v některých případech navíc vyžaduje i technickou zdatnost. Platí to například o dubnovém zásahu v Přerově, kde zvědavá kočka zalezla do motoru osobního auta a už se nemohla dostat ven. Hasičům se ji podařilo vyprostit až poté, co rozmontovali kryt motoru a sací potrubí.