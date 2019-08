Úsekové měření v Husovickém tunelu? Ne v rozkopaném Brně

„Město Brno o spuštění měření v Husovickém tunelu v tuto chvíli neuvažuje, ze své gesce radního pro dopravu to určitě navrhovat nebudu,“ sdělil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Jak tvrdí, u Husovického tunelu nedostal k dispozici žádné podklady, které by zavedení úsekového měření podporovaly. Nebyl tak důvod zařadit tunel mezi vytipované úseky, kde by se v budoucnu měření mohlo spustit. Dopravě v rozkopaném Brně by podle něj takové opatření naopak příliš neprospělo.

„Dopravní situace v Brně je kvůli opravám a uzavírkám v mnoha případech hraniční a já si myslím, že komplikovat lidem pohyb po městě a ztrpčovat jim život tímto způsobem není rozumné,“ dodal Kratochvíl.



Měření by podle něj mělo smysl, pokud by se situace změnila a v Husovickém tunelu by často docházelo k nehodám.

Technologie nicméně na místě bude i tak. Úsekové měření je totiž součástí takzvaného systému na detekci přepravy nebezpečných látek – novinky, která v Brně zatím nikde není.

„Kamery jsou dohledové, mají vysoké rozlišení a pohlídají, že auto, které veze nebezpečný náklad, z tunelu i vyjelo a nezůstalo uvnitř,“ okomentoval to ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Zavedení měření rychlosti je podle něj na rozhodnutí města. „Pokud by ho chtěli zavést, řidiči by tady jezdili opatrněji,“ míní.

Měření by dopravu zklidnilo

Podle odborníků z Centra dopravního výzkumu by se po zavedení úsekového měření zvýšila bezpečnost i plynulost dopravy. „Pokud by se tam rychlost měřila a řidiči by ji dodržovali, dopravní proud se zklidní a nebudou takové rozdíly rychlostí, což je samozřejmě přínos pro bezpečnost,“ uvedl Pavel Havránek z Centra dopravního výzkumu.

S ním souhlasí i brněnský policejní mluvčí David Chaloupka. „Je to dobrý nástroj pro dodržování rychlosti. Oproti stacionárním radarům má tu výhodu, že řidiči nezpomalí jen v jednom místě, když vidí ‚boudu‘ s radarem, ale jedou pomalu v celém úseku,“ podotkl Chaloupka.

Husovický tunel má proměnné dopravní značení, takže maximální povolená rychlost se na světelných cedulích mění podle aktuální situace i klimatických podmínek. Spolu s tím by se měnilo i nastavení rychloměru na radaru. „Když se maximální povolená rychlost na světelném dopravním značení sníží a řidiči by věděli, že se tam měří, donutí je to skutečně zareagovat a jet pomaleji,“ dodal Havránek.

Jiný názor na to má zastupitel David Pokorný, který se proti měření vymezuje i ve videích na sociálních sítích. „Úsekové měření podle mě primárně nepomáhá bezpečnosti, ale většinou se zavádí kvůli ziskovosti, aby pomáhalo plnit městskou kasu. Překročení maximální povolené rychlosti je příčinou nehod v zanedbatelném procentu případů. Naopak nejčastější příčinou nehod bývá nevěnování se řízení. Když řidiči úzkostlivě sledují tachometr, bezpečnosti provozu to nepomůže,“ myslí si David Pokorný (ODS s podporou Svobodných).

Podle dopravního experta je to však zvláštní argument. „Řidič si rychlost musí hlídat vždy, ať už je v měřeném úseku, nebo ne,“ zdůraznil Havránek.

Měřit bude Znojmo i Vyškov

Úsekové měření chtějí v následujících měsících, nebo dokonce týdnech spustit i další jihomoravská města. Už na konci prázdnin začnou padesátku měřit ve Znojmě v městské části Kasárna, což je první část při příjezdu od Prahy. „Následovat bude Evropská ulice, tedy výpadovka na Vídeň,“ dodala mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

V září nebo říjnu přibude už druhé úsekové měření také v Pohořelicích, tentokrát bude hlídat padesátku v Brněnské ulici. A na podzim se tuto novinku chystají spustit také ve Vyškově v Brněnské ulici, což je nejfrekventovanější silnice ve městě.