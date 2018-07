Stavba obchvatu kolem Husince se blíží, město se chystá na výkupy pozemků

Loni na křižovatce pod kostelem přišel o život cyklista. Letos jen zázrakem zachránila malého školáka před srážkou s osobním autem jeho sestra. V Husinci na Prachaticku se každý rok stane vážná nehoda, která má souvislost s hustou dopravou.

Přes hlavní tah spojující Vimperk a České Budějovice vede v Husinci celkem 11 přechodů pro chodce. A podle starostky Ludmily Pánkové nebudou o nic bezpečnější, dokud okolo města obchvat nepovede.

I kvůli nebezpečnosti dopravy ve městě považuje jeho stavbu Jihočeský kraj za jednu ze svých priorit. A to i přesto, že bude dost nákladná. Na stavbu dlouhou necelé čtyři kilometry bude nutné uvolnit nejméně 1,6 miliardy korun.

Realizace výstavby obchvatu se stále přibližuje. Město už má sehnaná různá povolení, například pro kácení stromů, dohodnuté má i místo, kde se bude ukládat orná půda odstraněná z místa stavby, kladné stanovisko vydali také památkáři. Vyjednalo si i výjimky, které stavbu umožní vést i v místech výskytu chráněných živočichů.

Stavební povolení by mohlo být příští rok

Jihočeský kraj, který bude investorem stavby, pak připravuje projektovou dokumentaci. Stavební povolení by mohli mít úředníci na stole už příští rok.

„Pokud vše půjde tak, jak plánujeme, mohlo by se snad v roce 2020 začít stavět. Pro Jihočeský kraj je to jedna z nejdůležitějších akcí, na jejíž přípravě pracujeme opravdu intenzivně,“ podotýká vedoucí oddělení realizace investic a přípravy projektů Jihočeského kraje Alena Frdlíková.

V současné době kraj pracuje na zpracování projektu pro územní rozhodnutí, které, zjednodušeně řečeno, řeší to, jakým způsobem by měla být stavba umístěna do terénu v okolí města. Jisté je třeba to, že kvůli ní bude muset vzniknout most přes řeku Blanici, který by měl odolat i protržení Husinecké přehrady. Pak přijde na řadu technické řešení jednotlivých částí stavby.

Bude fungovat i jako zábrana proti prudkým dešťům

„Ve chvíli, kdy územní rozhodnutí získáme, což může být někdy v říjnu, začneme jednat o výkupech pozemků a připravovat podklady pro stavební povolení,“ dodává úřednice.

V Husinci už se na veřejné projednávání podmínek výkupu pozemků připravují. „Máme seznam lidí, kterých se stavba pravděpodobně dotkne. Obyvatel, kteří stavbu úplně odmítají, je minimum. S některými se bude muset jednat třeba o směně, protože například zemědělci nechtějí peníze, ale půdu. Budeme se jako město snažit udělat maximum, aby stavba začala co nejdříve,“ ujišťuje starostka Pánková.

Stavba obchvatu podle ní nebude mít pro město užitek jen z dopravního hlediska. Bude například fungovat i jako zábrana proti prudkým dešťům, které pravidelně vyplavují část Husince. Energetici kvůli ní chystají uložení podstatné části vedení pod zem, což by mělo zhodnotit řadu pozemků, které se nyní nacházejí v ochranných pásmech.

Místní lidé se na jednání připravují, vědí už, i kolik by jejich pozemky mohly stát. Například zemědělec Jaromír Šicner obhospodařuje řadu polí a luk právě v místech plánovaného obchvatu. Říká, že by byl raději, kdyby se obchvat stavět nemusel, ale za současných podmínek stavbu blokovat určitě nechce.

„A myslím, že ani ostatní lidé tomu nebudou chtít stát v cestě, i když to pro mnohé bude bolestivé. Je jasné, že mně osobně třeba hektary ubudou. Cena není nejhorší, mluví se i o náhradě za trvalé nevyužití půdy pod obchvatem nebo náhrady za dočasný zábor. Budu se ale snažit půdu spíše směnit. Je lepší, když se dohodneme, než aby došlo na nějaké soudy nebo vyvlastňování,“ míní Šicner.