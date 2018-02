Pardubický areál Hůrka chce jediný zájemce. Soutěž se ale stejně opakuje

V pořádnou ságu s mnoha nečekanými zvraty se proměnila snaha města Pardubice prodat bývalá kasárna Hůrka nedaleko sídliště Dubina.

Už několikrát se zdálo, že se k parcelám dostane firma Pernštejn City a postaví na nich stovky bytů. Ovšem už mnohokrát z plánů na poslední chvíli sešlo. Pokud se něco neočekávaného opět nestane, měl by developer areál získat za minimálně 28,5 milionu během jara.

„Museli jsme zrušit veřejnou soutěž na developera, který postaví v areálu bývalých kasáren na Hůrkách bytové domy. Přihlásil se pouze jediný zájemce, společnost Pernštejn City. Podle hodnotící komise ale nesplnila technické kvalifikační požadavky,“ uvedla na adresu soutěže, kterou město vyhlásilo loni v říjnu, náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Dvořáčková: Zmírníme tendr

Zastupitelé ovšem na svém posledním zasedání hned odsouhlasili vyhlášení nové veřejné soutěže na zřízení práva stavby a následné koupi pozemků v areálu. Podmínky budou o něco mírnější než u předchozího tendru.

Podle náměstkyně Dvořáčkové byly totiž dosavadní požadavky soutěže příliš tvrdé. „Máme indicie o tom, že je minimálně čtyři až pět firem, které by se o možnost v případě mírnějších pravidel o výstavbu ucházely,“ řekla Dvořáčková.

Změna parametrů spočívá například v posunutí uzávěrky soutěže a ve změně prokazování technické kvalifikace. Nově je možné, aby ji doložil nejen samotný účastník tendru, může k tomu ale využít i další ovládané společnosti.

„Podmínkou je, aby účastník soutěže či jeho mateřská firma v posledních pěti letech řádně dokončili alespoň jeden developerský projekt v hodnotě minimálně 100 milionů bez DPH,“ uvedla Dvořáčková.

Vítěz by měl získat právo stavět na ploše 5,5 hektaru a následně pozemky odkoupit. Za právo stavby by měl zaplatit minimálně 28,5 milionu, což je cena určená znaleckým posudkem. V platnosti zůstává povinnost poskytnout po dobu pěti let 100 bytů pro nájemní bydlení.

Před hospodářskou krizí, v roce 2007, o pozemky usilovala společnost Eube, která tam chtěla stavět menší sídliště. Po opětovném ekonomickém růstu si pozemek za 15 milionů přála koupit zmíněná společnost Pernštejn City.

Přímý prodej jí zastupitelé dvakrát neschválili, ale společnost napojená na majitele restaurace Plzeňka a bývalého uchazeče o koupi Dynama Pardubice Jiřího Topolského, je stále jediným známým zájemcem.

„Chceme postavit 400 malometrážních bytů plus klasické zázemí sídliště, včetně hřišť nebo točny vozů městské hromadné dopravy,“ řekl Topolský, který byl k úspěchu nejblíže v listopadu 2016.

Nečekaný zájemce jen zvýšil cenu za parcely a už se neozval

Tehdy zastupitelstvo už mělo vlastně jen schválit dohodnutou smlouvu s Pernštejn City, která říkala, že firma městu za pozemky dá 15 milionů korun. Jenže na poslední chvíli se v sále objevil Dušan Kačmarik z firmy Altis CZ s nabídkovou cenou 20 milionů.

„Jako důkaz, že mohu takovou nabídku dát, chci připomenout, že jsem koupil nedávno bytový dům v Ohrazenicích a mám další developerské projekty po celém městě,“ uvedl Kačmarik.

Jenže od té doby se radnici už nikdy neozval. „Pan Kačmarik se do soutěže nezapojil a nijak s námi od té doby nekomunikoval,“ řekla Dvořáčková. Takový postoj logicky naštval hned několik zastupitelů.

„Zdá se, že nám tady každý může říkat, co chce. Vypadá to, že si tady z nás dělal pan Kačmarik jen srandu,“ stěžoval si na neserióznost podnikatele Jan Linhart, zvolený za Patrioty Pardubic.

Karel Haas z ODS však upozorňuje na to, že díky nepotvrzené nabídce dostane město za pozemky více. „Neschvaluji jednání pana Kačmarika, ale pravda je, že díky jeho nabídce nedostaneme za pozemky 15 milionů, ale minimálně o 13,5 milionu korun více,“ uvedl Karel Haas.

Areál Hůrka město vlastní od roku 1999. Část už prodalo podnikatelům, v bývalých kasárenských objektech je například ubytovna, ale i sídla a provozovny firem. Město už několik volebních období řeší, jak dál s areálem naložit. Zvažovalo jeho sanaci a poté prodej.