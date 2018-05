Socha Jana Nepomuckého měla namále, Hulín ji přece jen nechá opravit

„Socha je z materiálů, které se hodně opotřebovávají přírodní erozí, a je už dost popraskaná. Před lety jsme si nechali dělat restaurátorský záměr, ale bylo nám řečeno, že je prakticky neopravitelná,“ popsal starosta Roman Hoza.

Odborníci tehdy Hulínu radili, ať se původní socha uschová pod střechu a nechá se vyrobit kopie. To ale radnice nechtěla, a letos si proto nechala vypracovat nový posudek.

„Zřejmě se posunuly technologie či znalost práce s materiály. Restaurátor totiž přislíbil, že sochu opraví,“ doplnil starosta.

Nová svatozář bude ze 24karátového zlata

Čtyřapůlmetrovou sochu z miletínského pískovce a jemnozrnného vápence už restaurátoři před pár dny odvezli do dílny, práce by měly být hotové do konce roku.

„Restaurování bude zaměřeno na zachování hmotné podstaty památky ve výrazu přírodního kamene s patinou stáří,“ řekla Jana Franeková z odboru správy majetku.

Socha má na zadní straně soklu vyraženo datum 1888. Podstavec je bohatě vyzdobený ornamenty, samotná postava svatého Jana Nepomuckého je v klasickém postavení s křížem v rukou a svatozáří.

Restaurátoři nejprve sochu ze soklu odmontují, jednotlivé části speciálními postupy vyčistí a zatmelí a zhotoví novou svatozář s hvězdami ze 24karátového zlata.

V Hulíně to bude už třetí rekonstrukce vzácné sochy po sobě. Před nedávnem tady nechali restaurovat sochu sv. Floriána a sochu Nejsvětější Trojice, které se z areálu kostela přemístily na náměstí, kam historicky patří.

Sochu svatého Jana Nepomuckého pomáhá opravit Nadační fond Adopce památek. Restaurátorské práce budou stát přes 180 tisíc korun. Hulín uhradí třetinu a zbytek doplatí fond.