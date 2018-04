Hukvaldy opraví hradbu, velkou rekonstrukci zatím zamítli památkáři

„Je to jediná větší akce v letošním roce na hradě,“ potvrdil Stanislav Hrabovský, ředitel Muzea Beskyd, které má hukvaldský hrad, vlastněný krajem, ve správě.

„Šlo o již delší dobu plánovanou sanaci, hradby se musí průběžně udržovat, dochází tam k poškozování. Opravovat se bude část hradby nad pokladnou u vstupu a část hradby u hradního paláce,“ doplnil Hrabovský.

Oprava hradby a části hradního paláce bude částečně hrazena z programu Interreg, projektu s názvem Každá historia si zaslúži svoj priestor, na němž se podílí Moravskoslezský kraj spolu s Žilinským krajem.

Opravy mají být hotovy nejpozději do konce září letošního roku.

Přestavba hradního jádra narazila

Plány kraje s rekonstrukcí hukvaldského hradu přitom byly daleko rozsáhlejší, mluvilo se o úpravách až za padesát milionů korun. Na ty ale zatím kraj nedosáhl, plán velké přestavby hradního jádra narazil na námitky památkářů.

„Šlo o studii, která svého času nedostala povolení od památkářů,“ poznamenal Hrabovský. Plánů na získání desítek milionů korun na opravu hradu se ale Muzeum Beskyd nevzdává.

„V rámci studie šlo o několik projektů. Nyní řešíme, co s tím dál, co udělat, aby to bylo realizovatelné, aby záměr prošel u památkářů, ale ještě nevíme, v jaké podobě to projde,“ dodal ředitel Muzea Beskyd.

Památkář: Projekt byl naddimenzovaný

Podle památkářů byl hlavním problémem celého projektu jeho rozsah. „V zásadě nemáme výhrady proti využívání hradního paláce, zejména stav prostorů uvnitř severního křídla určitý větší stavební zásah žádá, ale výhrady jsme měli k navrženému způsobu a rozsahu úprav památky, který považujeme za naddimenzovaný, přesahující možnosti této hradní zříceniny,“ vysvětluje Jiří Dudek z ostravské pobočky Národního památkového ústavu, která plány na opravu hradu hodnotila.

Některé navrhované změny by podle památkářů mohly poškodit dochované zbytky renesančního hradního paláce.

„Navržené zásahy by jako celek poškodily vizuální vnímání, charakter a původnost hradní zříceniny, byly by zde vneseny nové konstrukce, ochoz na zdech torza gotického paláce z vnitřní strany, rampy, které by i návštěvník vnímal cizorodě v kontextu středověké renesančně upravované zříceniny hradu,“ přiblížil památkář.

„Dále by došlo k narušení některých dochovaných historických hradních konstrukcí, například navrhovaným zřízením vodovodu a kanalizace v cenném jádru hradu a podobně,“ dodal.