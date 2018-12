Otevřené chrámy navštívily statisíce lidí, nejvíce lákal hukvaldský kostel

Úspěšný byl i dřevěný kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé, kam v průměru zavítalo 28 návštěvníků za hodinu.

Druhý ročník projektu Otevřené chrámy, na kterém spolupracuje Biskupství ostravsko-opavské s Moravskoslezským krajem, zaznamenal celkově téměř třicetiprocentní nárůst návštěvnosti.

„V turistické sezoně od května do října bylo přístupných třiatřicet církevních objektů. Od katolických kostelů ve větších i menších městech po katedrály. Otevřely se tři kostelní věže, tři evangelické kostely, pět kostelů dřevěných a také kostely na poutních místech. Celková návštěvnost činila téměř 169 tisíc návštěvníků, což je oproti loňsku o 29 tisíc více,“ uvedl projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl.

Moravskoslezský kraj jako partner projektu přispěl dotací ve výši 1,3 milionu korun na propagaci a průvodcovskou službu. V průběhu turistické sezony se tak v kostelích mohlo návštěvníkům věnovat okolo 150 proškolených průvodců.

Nejvíc práce měli průvodci v kostele sv. Maxmiliána na Hukvaldech.

„Odhadujeme, že asi pětina turistů, kteří přijeli na Hukvaldy kvůli oboře nebo zřícenině hradu, navštívila také kostel. Jsou lidé, kteří do kostela přijdou jako do muzea. Prohlédnou si oltáře, obrazy nebo zvon. Pak přicházejí skupiny nebo jednotlivci, kteří se chtějí v kostele ztišit, posadí se do lavic a modlí se,“ sdělil místní kněz Dariusz Adam Jędrzejski.

Kromě Hukvald počítali návštěvníky v desetitisících i v ostravské katedrále Božského Spasitele, ve Štramberku a v poutním kostele na Cvilíně u Krnova. Výjimečně si vedl také dřevěný kostelík na Prašivé.

Přišel jen jeden člověk

Na seznamu jsou však rovněž místa, kam za hodinu přišel třeba jen jeden člověk. Ta s nejslabší návštěvností se v příštím roce ze seznamu stáhnou a nahradí jinými.



Nejméně turistů zavítalo do modliteben protestantských církví v Orlové a Suchdolu nad Odrou. Návštěvníky nepřilákal ani kostel sv. Josefa (Don Bosko) v Ostravě nebo dřevěný kostel Povýšení svatého Kříže v Bystřici nad Olší. Na hranici dvou návštěvníků za hodinu skončil kostel sv. Michaela Archanděla v Hrozové.

„Přitom patří k perlám na seznamu otevřených kostelů. Doplácí na to, že leží až na samém konci Osoblažského výběžku. Do budoucna jej však chceme zachovat otevřený,“ doplnil Přikryl. Dodal, že na Osoblažsko by chtěl v příštím roce přilákat více turistů i tím, že se k Otevřeným chrámům přidá ještě kostel sv. Martina v Bohušově.