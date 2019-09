Luby představily unikátní sbírku hudebních nástrojů za téměř 5 milionů

„Její hodnota je v podstatě nevyčíslitelná,“ uvedl Martin Plevný, kurátor chebského muzea, které převzalo kolekci do své správy. Smlouvu o nákupu muzejní sbírky odsouhlasilo krajské zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

„Výroba strunných nástrojů má v regionu více než třísetletou tradici. Společně s textilní výrobou na Ašsku a výrobou jízdních kol v Chebu byla kdysi důležitou součástí zdejšího průmyslu. Naší jednoznačnou snahou proto bylo, zabránit rozprodání sbírky po jednotlivých kusech a zajistit tak její zachování v ucelené podobě pro budoucí generace,“ vysvětlila náměstkyně hejtmanky pro kulturu Daniela Seifertová.



Sbírka strunných nástrojů z 19. a 20. století je pozůstatkem původní německé vzorkovny utvářené houslařskými firmami působícími v Lubech a okolí. Za doby národního podniku Cremona ji doplnily další zajímavé kusy. K těm nejcennějším patří díla dnes již nežijících houslařských mistrů z celé Evropy. Příkladem mohou být housle, které vyrobil houslař Paul Mangenot z Mirecouru ve Francii. Velkou historickou hodnotu má pak také smyčcové kvarteto od známého českého houslařského mistra Josefa Pötzla.

Lidé ale mohou vidět i asijské instrumenty, které běžně nepotkají - například z Indie či Japonska „Pro hudební školu nástroje nakupovali tak, aby se její žáci seznámili i s nástroji jiných regionů,“ vysvětlil Martin Plevný. Podle něj obsahuje kolekce řadu pěkných kusů a každý si v ní najde své.

Společnost Strunal Schönbach také zaměstnancům chebského muzea zpřístupňuje archivy a výrobní dokumentaci pro badatelské účely. „Cílem je získat informace z výrobního procesu,“ uvedl Martin Plevný. Část už muzeum použilo v expozici samotné, s další prací počítá během následujících měsíců.



Starosta Lubů Vladimír Vorm upozornil, že se unikátní sbírka vrátila do prostor, kde kdysi bývala, než ji majitelé přesunuli zpět do Strunalu. „Sbírka k nám patří. Je to historie Lubů, neboli Schönbachu, a my obnovujeme vztah, který tu před pár lety byl. Když se řekne Luby, měla by se představit právě výroba strunných nástrojů, abychom měli co nabídnout a co ukázat,“ uvedl. Zájemci, kteří si chtějí kolekci prohlédnout, mohou expozici navštívit od pondělí do pátku, o víkendech dle dohody.

Do popředí se v posledních týdnech dostává také další zdejší kolekce, a to historických dechových hudebních nástrojů umístěných v kraslické společnosti Amati. Krajský soud v Plzni vyhlásil před několika dny insolvenční řízení na návrh části zaměstnanců podniku, kteří zůstali od června bez výplat.

Lidé v Kraslicích kvůli sbírce podepisují petici a žádají o pomoc krajské zastupitele. Bojí se, že by mohlo město, potažmo region o unikátní kolekci přijít. Zástupci kraje chtějí situaci ohledně sbírky řešit společně s vedením kraslické radnice.