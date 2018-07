Hudební festival Znojmo startuje již zítra

Téma a ústřední dramaturgickou linku festivalu vnuknulo scénické oratorium italského skladatele Emilia de’ Cavalieriho Svár duše s tělem (12., 13., 14. 7.), které pořadatelé připravili ve vlastní produkci s renomovaným evropským souborem Czech Ensemble Baroque. Více než 50členný umělecký tým v čele s dirigentem Romanem Válkem a režisérkou Ladislavou Košíkovou uvede v kostele sv. Michala jedinečné zpracování alegorického nadčasového díla.

„Snem snad každého dramaturga, pořadatele či hudebního tvůrce, je vystihnout nebo popsat univerzální příběh – jakýsi příběh příběhů, jenž by pak odpovídal na všehomír lidské existence. Takovou pralátkou je odvěký souboj duše a těla – pozemského s nadpozemským, dobra se zlem, snad i prvotní hřích Adama s Evou. Hudební festival Znojmo se letos nebál sáhnout hluboko do historie a představit publiku madrigalovou komedii – oratorium o sváru těla s duší Emilia Cavalieriho z roku 1 600. Vnímavý divák bude překvapen, jak podobně uvažovali lidé na přelomu 16. a 17. století. Že otázky, které si dnes klademe, jsou velmi staré a dosud nezodpovězené,“ konstatoval umělecký ředitel festivalu Roman Válek. Představitelka jedné z hlavních rolí (Duše) v oratoriu Svár duše s tělem Markéta Cukrová dodala: „Festivalová stagiona v letním Znojmě, to je úžasné prostředí plné kamarádů. Festival se věnuje hodně záslužné činnosti. Rané barokní divadlo se málokdy uvádí. V červenci ve Znojmě budeme svědky zárodečné operní formy. Role se formují k určité virtuozitě, budou tam alegorické postavy, je zajímavé, jak herci mají každý jen jednu vlastnost. Toto drama v zárodku bude mimořádný zážitek.“