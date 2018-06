Startuje sezona festivalů, na Pekelný ostrov přijedou slavní Uriah Heep

Některé hudební akce vypuknou už o tomto víkendu. To je případ festivalu Plaské kulturní léto, který se koná na nádvoří klášterního pivovaru.

Dnes si tu na své přijdou příznivci punku. Vystoupí hned tři veteráni tohoto žánru - Visací zámek, Znouzectnost a N.V.Ú.

Další akce v plaském pivovaru bude patřit folkařům. Ti se do areálu vypraví 5. července. Zahrají jim legendy Nezmaři a Míša Leicht s kapelou Cop.

A na 4. srpna je připravený metalový festival, jehož největšími hvězdami se stanou Arakain a Krucipüsk. Zpestřením bude rozhodně vystoupení amerických metalistů Desert Island.

Velmi pestré bude hudební léto v Plzni. Na 22. a 23. června je naplánovaný Summer City Fest. Na pláži Ostende během něj vystoupí hvězdy taneční muziky. Jednou z těch největších bude anglický reprezentant žánru drum and bass Luke LSB. Představí se také Ektor, Orbith nebo Ego.

Na stejném místě se 4. srpna uskuteční Bolevák Music Festival s účinkujícími v čele se slovenským dýdžejem EKG nebo českým projektem Matamar.

Zcela jinou hudbu uslyší návštěvníci akce, která se odehraje 29. června v amfiteátru Plzeň Plaza, a to další z koncertů série Rock in Plzeň. Tentokrát vystoupí Harlej, Trautenberk a oblíbená slovenská kapela Horkýže Slíže.

Hudba různých žánrů zazní v centru krajského města během tradičního festivalu Živá ulice od 13. do 19. srpna. Chybět nebude formace Sto Zvířat, Midi Lidi nebo Xavier Baumaxa.

Na závěr festivalové sezony je přichystán Létofest. Od 31. srpna do 1. září v lochotínském amfiteátru vystoupí například Kabát, Chinaski, Mig 21, Wanastowi Vjecy, BSP nebo UDG.

Klatovy nabídnou hned několik akcí. Na pěti místech ve městě se od 22. do 23. června uskuteční čtvrtý ročník festivalu Strýc of Klatovy. V letním kině, Café Jednorožec, čajovně U Naší milé Paní, bistru Vlaštovka a MC Střelnice se představí třeba Ivan Hlas, Fuzzy Vox, The Atavists či Brandy Row & The Nightshades.

Další událostí budou 14. července Open Air Lázně. „Je to letní hudební festival konaný v Klatovech, při němž si na své přijde zejména mladší generace. V letošním roce jsou hlavními účinkujícími Adam Mišík a Atmo Music. Společně s nimi vystoupí Reginald, Annet Charitonová, Sofian Medjmedj, Diana Kalashová a klatovský Adys,“ uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Klatovy Věra Schmidová.

Po celý den se budou v areálu konat workshopy, terénní hry a volnočasové aktivity.

Největší hvězdu tradičně přivítá holýšovský Pekelný ostrov. Ten už několik let dodržuje tradici, že na západ Čech přiveze jednu legendu britského rocku. Tentokrát přišla řada na fenomenální Uriah Heep.

Na Chodrockfestu vystoupí kapela Kryštof

„Ti jsou označováni za zakladatele hard rocku,“ dodává organizátor festivalu Jan Halík. Na akci, která se odehraje od 6. do 7. července, ale nebudou chybět ani známé české a slovenské kapely.

„Chinaski letos přijedou v nové svěží sestavě a zahrají nám ty nejoprášenější hity. Stejně jako v roce 2015 nás navštíví Arakain s Lucií Bílou a unikátně pouze na Pekelném ostrově se nám ukáže kapela Harlej spolu se symfonickým orchestrem pod taktovkou Oty Balage,“ zve Jan Halík.

Tradiční součástí léta jsou také České hrady ve Švihově. Tentokrát se uskuteční 27. a 28. července. Hlavními taháky akce budou Horkýže Slíže, Tomáš Klus, Škwor, Divokej Bill, J. A. R nebo Pražský výběr.

V době, kdy Domažlice ovládnou Chodské slavnosti, bude město zároveň patřit nejen folkloru, ale i rocku. Areál TJ Start se znovu stane dějištěm Chodrockfestu. Jedním z jeho největších lákadel bude bezesporu kapela Kryštof. Parta kolem Richarda Krajča nedávno ukončila své úspěšné a zcela vyprodané tour.

Dalším důležitým bodem programu bude vystoupení slovenských No Name.

Také v Tachově se uskuteční jeden z tradičních festivalů. Na letošním Tarocku zahrají 13. a 14. července třeba Alkehol, Walda Gang nebo Citron.