Takový zájem jsem ještě nezažil, říká prodejce Gottových desek v Jihlavě

„Hned co se ta zpráva o úmrtí objevila, začali sem lidi spontánně chodit. Mnozí byli dojatí. Od té doby přicházejí ve velkém počtu každý den. A to zástupci všech generací, což nebývá zvykem. Kupují všechno, co tady máme s Karlem Gottem,“ vypráví Hynek Gerbrich.

Prodejna, v níž působí, je už jediná svého druhu ve více než padesátitisícovém městě. Patří rodinné firmě N shop.



Nejvíce zákazníci stojí o komplet osmdesáti hitů vydaný ke zpěvákovým letošním osmdesátinám. „Velmi často se lidé ptají, na kterém nosiči je ten poslední duet Srdce nehasnou s dcerou Charlottou. Berou tuto píseň jako rozloučení Karla Gotta s rodinou, ale i se všemi jeho fanoušky,“ popisuje prodejce.

Za roky své praxe už je zvyklý, že vždy po úmrtí populárních zpěváků rychle stoupne zájem o jejich nahrávky. Zažil to už třeba po smrti Ivety Bartošové, Petra Muka či skladatele Petra Hapky.

„Ale teď s Karlem Gottem se to vymyká všemu. Nosiče žádného jiného interpreta se po jeho smrti neprodávaly tolik, jako ty jeho. Myslím, že tohle už v budoucnu nic nepřekoná. Jeho nahrávky už ani nedávám do regálů, protože bych je musel hned vytahovat ven. Proto je mám tady po ruce,“ ukazuje na místo vedle pultu, kde má naskládaná CD.

Zájem je podle něj i o Gottova starší elpíčka, jež také ve svém obchodě nabízí po padesátikoruně. Na LP deskách se lidem líbí, že mají na obalech velké fotografie. Zákazníci mají často oblíbené skladby a hledají nosiče, na nichž je najdou.

„Tohle očekávám dál minimálně do Vánoc. Často od lidí slyším, že chtějí mít hlavně doma nějaký artefakt spojený s tímto zpěvákem. Už jsem někde četl, že se našly i zatím nevydané písně,“ pokračuje Hynek Gerbrich.

„Ale o Karla Gotta byl nadprůměrný zájem vždy. Stačilo, když s ním byl večer nějaký pořad v televizi, tak se už druhý den po něm ptali zákazníci,“ dodává.